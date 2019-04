Først så man et billede af en stor mave. Så et billede af en barnevogn.

Siden da har der været tomt på Cirkusrevyen-aktuelle Lise Baastrups Instagram-profil, hvilket der er en helt særlig årsag til, fortæller den nybagte mor og 35-årige skuespillerinde.

»Jeg har et lille princip med, at Laura selv skal bestemme, hvad der ligger på nettet, når hun bliver voksen,« siger hun om den nyfødte datter.

»Jeg vil ikke være en af de mødre, der spytter billeder af deres børn ud. For jeg ved ikke, hvor internettet er om 20 år. Det kan være, det er noget, vi skal være bange for,« siger Lise Baastrup.

Cirkusrevyen 2019. Lise Baastrup. Bakken, onsdag den 24. april 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Cirkusrevyen 2019. Lise Baastrup. Bakken, onsdag den 24. april 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hun vil ikke risikere at stå i en situation, hvor hun engang om mange år bliver klandret af sit barn for at have spyttet billeder ud.

»Så da jeg lagde noget op, var det kun et billede af barnevognen. Det var helt bevidst.«

Hun mener, det er langt vigtigere at være til stede end at vise sit barn frem.

»Jeg ser mødre, der tager billeder af deres børn frem for at være sammen med dem,« siger hun.

»Det vigtigste må være at hygge sig med sit barn og sørge for, det vokser op glad og lykkeligt.«

»Vi skal også overveje, hvad vi ville have gjort før de sociale medier.«

»Ville vi have taget billeder med et polaroidkamera og hængt dem op i SuperBrugsen? Det ville vi jo ikke gøre,« siger Lise Baastrup og fortsætter:

»Jeg har det også sådan lidt, at jeg synes, det er spændende at se folks børn, men jeg behøver ikke se 20 billeder af dem om dagen.«

Mor, far og svigermor

Der er ellers rig mulighed for at tage unikke fotos af Laura, der blev født i februar.

Forberedelserne til Cirkusrevyen 2019 er i fuld gang, og barnevognen er med.

Man kan roligt sige, at det bliver i familien.

Laura bliver passet af en barnepige, der er i familie. Faren Jakob Dahl er forestillingsleder. Så er der Lisbet Dahl, som er mor til Jakob og svigermor til Lise Baastrup.

»Det er en kæmpe fordel. Der er vildt mange hænder, og vi kan alle sammen dikke-dikke med hende,« siger Lise Baastrup.

En af de største omvæltninger ved at have fået en lille en, fortæller hun, er, at man går op i andet end sig selv.

I andet end, hvilket tøj hun har på, og hvordan hun bærer sin makeup.

»Men det, der har overrasket mig mest, er det udstyrsstykke, et barn er. Alle de dimsedutter og dingenoter, jeg har skullet købe. Så vi har talt om, at vi godt kan forstå, at folk får nummer to, nu hvor de har købt alt det.«

»Det må være derfor, folk får nummer to,« konstaterer hun.

Skal I så have nummer to?

»Joo. Måske, ja,« trækker hun på det.

»Nu skal vi nyde hende her først,« griner hun.

Cirkusrevyen har premiere 23. maj. Med i forestillingen medvirker Lise Baastrup, Ulf Pilgaard, Lisbet Dahl, Karsten Jansfort og Henrik Lykkegaard.