Lise Baastrup, der især er kendt og elsket for sin rolle som Hjørdis i tv-serien Rita, er blevet mor.

Hun har delt et billede, hvor man kan se hende og kæresten bag barnevognen.

»Fejrer min fødselsdag ved at gøre det officielt. For omkring ca. en måned siden blev to til tre, og vi er nu velsignede med den smukkeste lille pige,« skriver hun.

Sammen med opslaget har hun tilføjet nogle hashtags med små 'slogans' som 'tre børn i alt' og 'ren lykke'. Den 35-årige skuespillerinde er blevet mor for første gang.

Celebrating my birthday by making it official: about a month ago 2 became 3 and we are now blessed with the most beautiful baby girl

Hun har fået datteren med sin 17 år ældre kæreste Jacob Dahl, som er søn af den kendte skuespillerinde Lisbeth dahl.

Lise Baastrup skulle i have spillet hovedrollen i forestillingen 'Jeg er sgu min egen', på Nørrebro Teater, men den måtte hun droppe.

Baastrup, der også er kendt for sin medvirken i underholdningsprogrammer som Klipfiskerne og Rundt på gulvet, skal til sommer være med i Cirkusrevyen. Hun glæder sig til at kombinere rollen som mor med revy-kunstner.

»Ja, det bliver en rigtig lille Cirkusrevy-baby. Der er ingen tvivl om, at vores lille pige kommer til at tilbringe en hel del af sit første halve år i det store, grønne telt på Bakken,« har Lise Baastrup udtalt til B.T.