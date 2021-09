»Nej, jeg ved ikke, hvordan det er gået ham. Jeg ved ikke engang, om han har været i nogen dødskampe.«

Ifølge Lisbeth Østergaard, er hendes mand, Ralf Christensen, der lige nu er aktuel i Robinson, enormt hemmelighedsfuld omkring sin deltagelse i programmet.

»Jeg ved jo, hvornår Ralf er kommet hjem, men jeg ved ikke, hvordan det er gået ham. Han er virkelig nærig med oplysninger og fortæller kun om alt det uden om programmet, altså blæsten, regnen, slanger, skorpioner og edderkopper,« fortæller tv-værten.

Lisbeth Østergaard har nu set de to første afsnit af Robinson Ekspeditionen 2021, som netop har haft premiere.

»Amen, jeg er da så stolt. Jeg troede, at han ville være mere 'hangry', (sur pga. sult, red.) fordi han jo er vant til at spise hver tredje time. Men jeg er ikke overrasket over, at han er et rolig gemyt i programmet,« fortæller hun.

Lisbeth beskriver sig selv som en 'kæmpe Robinson-fan'. Og da hun får spørgsmålet, hvem der er hendes favoritdeltager gennem årene, svarer hun prompte.

»Det er Jaffer. Hans humør er så smittende, og jeg tror, at det er grunden til, at han kom så langt. Lige meget, hvad han blev mødt med, så var han en humørbombe.«

Dog kan hun ikke komme udenom, at hun nu har en ny Robinson-favorit.

Jaffer deltog i Robinson i 2019. Foto: TV3 Vis mere Jaffer deltog i Robinson i 2019. Foto: TV3

»Nu er det altså Ralf,« siger Lisbeth, der aldrig selv har overvejet at deltage i programmet.

»En ting er alt det fysiske. Men det psykiske spil og savnet er hårdt. Jeg tror ikke, jeg er stærkt nok.«

Men det har hun ikke været i tvivl om, at hendes kære mand er. Hvis du spørger Lisbeth, er han nemlig god til at bevare roen og overblikket, hvilket hun ser som en stor fordel i et program som Robinson.

For det er bestemt ikke underligt, at deltagerne i programmet typisk bliver så pressede på alle parametre på grund af manglende søvn og savn og en stor portion sult, at de kommer til at handle uhensigtsmæssigt eller fremstå usympatiske.

Ralf Christensen og TV-vært Lisbeth Østergaard blev gift med Ralf Christensen i 2015. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ralf Christensen og TV-vært Lisbeth Østergaard blev gift med Ralf Christensen i 2015. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og så har produktionen desuden en stor magt i forhold til, hvordan programmet bliver klippet sammen.

Det skræmmer dog ikke Lisbeth Østergaard.

»Altså Ralf har sagt, at der er nogle ting, han er mere stolt af end andre. Og hvad det er, ved jeg ikke. Men fordi han i bund og grund er et ordentligt menneske og ikke er den, der råber højst, tager jeg det roligt.«

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Parret har to børn sammen, Viggo og Carlo.