At være influencer var ikke lige et job, der stod beskrevet i 'Hvad skal du være, når du bliver stor?'-bogen, da hun voksede op ovre i Silkeborg. Men det er det, hun er, og hun elsker det.

»Det er skidesjovt, og det er fedt. Det er lidt ligesom at have sin egen tv-kanal,« siger den tidligere tv-stjerne Lisbeth Østergaard med et veltilfreds smil på læben om det, der har været hendes levevej i knap to år.

»Der er nogle, der siger: 'Du er bare influencer'. Men du skal ikke sige 'bare' om mit arbejde. Du kan bare prøve det selv. Det er benhårdt arbejde,« tilføjer hun med et grin.

»Folk tror, at ens arbejde består i lige at tage et billede og så lægge det op. Men når jeg for eksempel skal lave noget for de store firmaer, skal jeg først læse en tyk manual igennem om, hvad jeg må og ikke må. Så lave et oplæg på det, de gerne vil have. Og alt skal sendes til godkendelse,« forklarer Lisbeth Østergaard og fortsætter:

Lisbeth Østergaard elsker sit nye liv som influencer, men erkender også, at man som selvstændig kun sjældent har fri. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lisbeth Østergaard elsker sit nye liv som influencer, men erkender også, at man som selvstændig kun sjældent har fri. Foto: Bax Lindhardt

»Så når du på Instagram ser en, der lige er stået op søndag morgen og poster et billede af et eller andet, hun indtager, så er det et billede, som hun har lavet flere dage før og haft til godkendelse. Der er ikke noget 'bare lige'.«

Men det er ikke kun fra hr. og fru Danmark, Lisbeth Østergaard oplever en manglende forståelse for sit virke. For som influencer tilhører hun et udskældt folkefærd. Et for udskældt folkefærd, mener hun selv.

»For det er bare blevet sådan, at hvis du ikke kan give andre skylden, kan du altid give influencerne skylden. Altid,« siger hun og erkender, at der er brodne kar i branchen.

»Så jeg er 100 procent enig i, at der skal være et regelsæt. Det skal bare gælde for alle.«

Ifølge Den Danske Ordbog er en influencer en »person, der har mange følgere på de sociale medier, og som evt. betales for at reklamere (indirekte) for et produkt, et budskab el.lign. i sine opslag.«

Det er da skævt, at for eksempel en Mads Steffensen ikke skal skrive 'reklame' Lisbeth Østergaard om influencerregler

At det er blevet en levevej, er relativt nyt, og i 2017 udgav Forbrugerombudsmanden derfor et sæt anbefalinger til influenter om forbuddet mod skjult reklame. Forbuddet mod skjult reklame har dog fremgået direkte af markedsføringsloven siden 2005.

Men regelsættet er ude i hampen, mener Lisbeth Østergaard, som selv har over 140.000 følgere.

»De er så latterlige, at det er helt vildt,« siger hun og fortæller, hvordan hun ofte ikke tør andet end at kalde et opslag 'reklame', selvom det ikke er det.

Og det gør hun for netop ikke at komme i klemme, blot fordi hun er en kendt influencer.

Lisbeth Østergaard er blevet herre i eget hus, men finder regelsættet for influencere skævt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lisbeth Østergaard er blevet herre i eget hus, men finder regelsættet for influencere skævt. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg er ikke ude på at hænge nogen ud, men det er da skævt, at for eksempel en Mads Steffensen – som også har vildt mange følgere – på Instagram kan sige: 'Følg mig og mit nye hold ovre på Podimo', uden at han skal skrive 'reklame'. Eller at tv-værterne, der lægger billeder op af sig selv efter udsendelsen i tøj, de har fået sponsoreret, ikke skal skrive, at det er reklame. Men jeg skal.«

Det siger Forbrugerombudsmanden B.T. har forelagt Lisbeth Østergaards kritik for fuldmægtig Marie Asmussen, som knytter følgende kommentarer til den: »Hvis der er betalt fuld pris for en vare, er udgangspunktet, at der ikke er en kommerciel hensigt i omtalen af varen. Så opslaget skal ifølge markedsføringsloven ikke deklareres som reklame. Det skal kun fremgå, at det er reklame, hvis man har fået en fordel eller andet for at omtale virksomheden.«

»Alle, som udøver en 'erhvervsmæssig aktivitet', er omfattet af markedsføringsloven og dermed forbuddet mod skjult reklame.«

»Jeg har naturligvis ikke mulighed for tage konkret stilling til de nævnte eksempler, men der, hvor der kan være en forskel, er, at hvis det tydeligt fremgår af sammenhængen, at det, du laver, er kommercielt, så skal du ikke eksplicit skrive, at noget er 'reklame' eller lignende.«

»Så hvis du for eksempel har udgivet en bog, som du omtaler på de sociale medier, fremgår det klart af sammenhængen, at der er tale om reklame for din bog. Så det afgørende er, hvorvidt forbrugeren vil kunne blive vildledt til at tro, at der er tale om en personlig anbefaling uden en kommerciel interesse.«

»Hvis man som forbruger ikke er klar over, at eksempelvis tøj er sponsoreret, skal det fremgå af opslaget. Markedsføringsloven gælder for alle, der udøver en erhvervsmæssig aktivitet. Her er der ikke nogen forskel på, om man er nyhedsvært, sportsstjerne eller andet.«

»Ligesom politiet ikke har mulighed for at straffe alle dem, der kører for stærkt, har vi hos Forbrugerombudsmanden ikke mulighed for at monitorere de sociale medier og gribe ind over for alle, der laver skjult reklame. Vi har selvfølgelig mulighed for at tage sager op af egen drift, men oftest er det på baggrund af klager fra forbrugerne.«

Lisbeth Østergaard ryster på hovedet. Forstår det ikke.

»Regler skal bare være ens for alle.«

Men hvor frustrerende det end er, elsker hun stadig det, der er med til at skaffe føde til bordet hjemme på Amager. Livet som influencer og den webshop, som hun supplerede butikken Lisbeth Østergaard med for et halvt års tid siden.

»Hvor jeg sælger alt det, jeg godt kan lide. Lakrids, øreringe, leggings, kagepulver, håndcreme. Jeg lærer hele tiden noget nyt. For vi kan alt i verdensfirmaet, som min mand siger,« griner hun.