»ARGH! Hvad fanden bilder folk sig ind. Denne profil er FAKE og hvis de skriver til dig er beskeden IKKE min webshop.«

Tidligere tv-værten Lisbeth Østergaard er den seneste i rækken af personer, der oplever, at falske profiler oprettes i deres identitet eller brands. Denne gang er det hendes webshop, Lizzyshoppen, der er ramt.

På sin egen Instagram-profil har hun slået et billede op af den falske profil, der benytter sig af samme profilbillede og profiltekst, som Lizzyshoppens profil benytter.

Men hvad der er endnu værre er, at den falske profil forsøger at snyde sine følgere, ved at efterspørge kreditkortoplysninger i forbindelse med en konkurrence:

»De skriver, at du har vundet en konkurrence og vil have dine bankoplysninger. Opfindsomme er de ikke, for de bilder jer ind, at det er til at betale fragten med.«

Derfor er hendes bøn også, at følgerne skal gå ind og anmelde profilen:

»Vær en skat og anmeld profilen, så der ikke er nogen, der bliver snydt af mennesker med latterligt dårlig stil og meget små pikkemænd eller meget lange babser.«

Og det lader til, at den bøn er blevet hørt, for den falske profil er i skrivende stund ikke længere til at finde.

Lisbeth Østergaard har i mange år været tv-vært hos blandt andre TV 2 og TV 3, men har det seneste års tid kastet sig ud i livet som influencer.