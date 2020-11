For lidt over et år siden sagde Lisbeth Østergaard nej tak til at forlænge sit job som tv-vært på TV3.

Siden da har hun arbejdet med lidt forskellige ting – deriblandt som influencer, hvilket har medført en del tilbud. Nogle lidt mere passende end andre.

Det siger hun i Sara Bros nye podcast 'Hjerteflimmer for voksne'. Her fortæller hun blandt andet, hvordan der for nyligt dukkede et kampagnetilbud op om sexlegetøj i hendes indbakke.

»Jeg tænkte: 'Øhm, tak..',« siger Lisbeth Østergaard i programmet og uddyber:

»Det er lidt ligesom, når folk giver dig den der creme, der fjerner cellulite (appelsinhud, red.). Er det, fordi de mener, jeg har brug for det? Tror de, mit sexliv er kedeligt?« griner hun og spørger desuden undrende, hvordan man overhovedet reklamerer for sexlegetøj uden at overskride Instagrams retningslinjer.

Til B.T. fortæller Lisbeth Østergaard, at virksomheder oftest sender samarbejdstilbud til hendes agent, som derefter screener dem for hende, men i nogle tilfælde får hun dem tilsendt direkte.

»Så min agent nåede ikke lige at screene den, før den landede hos mig,« griner hun og fortsætter:

»Men det er også helt fint. Det er jo ikke, fordi der er noget galt med at reklamere for sexlegetøj. Jeg kunne bare mærke, at det ikke lige var noget for mig, og derfor skrev jeg bare pænt nej tak til tilbuddet.«

Hvorfor var det ikke noget for dig?

»Jamen jeg tror bare, at der er nogle ting, som hele verden ikke behøver at vide om mig. Og så siger jeg generelt kun ja til ting, som jeg kan stå inde for, og som jeg har lyst til at få mit navn på.«

Det var i sommeren sidste år, at Lisbeth Østergaard offentliggjorde, at hun stoppede som tv-vært. Hun fortæller dog, at hun stadig har masser at få tiden til at gå med.

»Jeg har simpelthen så travlt, så hvis du kender et sted, hvor man kan købe flere timer i døgnet, må du meget gerne sige til,« siger hun og uddyber, hvad hun går og laver:

Lisbeth Østergaard har to børn. Her ses hun med sin yngste søn, Carlo på to år. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Lisbeth Østergaard har to børn. Her ses hun med sin yngste søn, Carlo på to år. Foto: Søren Bidstrup

»Jeg er jo influent, hvilket der går en masse tid med, og så har jeg lige været tre dage på Fyn for at være vært på en iværksætterkonkurrence. Derudover har jeg lige startet en webshop, hvor jeg står for alt fra indkøb og kundeservice til at være sælger og pakkepige. Og så er det jo også en fuldtidsstilling at være mor til små børn, så jeg har rigeligt at se til.«

Lisbeth Østergaard fortæller endvidere, at hun er stolt af sit arbejde som influencer. Et arbejde, som hun ofte oplever, at folk ser ned på.

»Jeg vil gerne være med til at blåstemple det. Mange ser ned på influencere og ved slet ikke, hvor meget magt og power influencere har. Det er som om, at hvis man ikke har nogen at skyde skylden på, så ryger den over på influencere, men det er noget værre vås. Jeg er super stolt og glad for mit arbejde og de kunder, jeg samarbejder med.«

Betyder det, at du er færdig som tv-vært for altid?

»Nej, det gør det ikke nødvendigvis. Jeg ser ikke mig selv som en tidligere tv-vært. Jeg er ikke færdig, hvis nogle vil bruge mig, og jeg synes, det er det rigtige tilbud, men jeg er heldigvis i en position, hvor jeg kan sige nej, hvis jeg ikke har lyst.«

Den type jobs er vel heller ikke nogle, man selv finder på Jobindex eller lignende...

»Nej, det er klart. Det kræver, at der er nogen, som ringer mig op og tilbyder noget, og i så fald er jeg klar, hvis det føles rigtigt, men jeg sidder som sagt ikke og venter ved telefonen.«