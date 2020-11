Det kom som et chok for mange, da statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned midt i marts.

Ligesom mange familier med små børn, tænkte tv-værten Lisbeth Østergaard, at det ville blive en hyggelig tid.

Og det var det da også - til at starte med.

»Til at starte med, gik vi ‘all in’. Vi købte jo alt muligt , for nu skulle vi sidde og hygge og lege, indtil vi fandt ud af, at ok - det er ikke bare tre uger,« lyder det fra Østergaard, der har sønnerne Viggo på fem år og Carlo på to år med sin mand Ralf.

Ligesom mange andre forældre opdagede parret, at det ikke var helt så nemt at holde børnene hjemme.

»Selvfølgelig har det været travlt. Men egentlig har det været ok. Det er jo en tid, som man ikke får igen. Og det kan jeg sagtens sidde og sige nu - jeg forbandede det langt væk på det tidspunkt - men det er jo en tid, som vi aldrig får tilbage, så det er ikke så skidt endda,« giner Lisbeth Østergaard, da B.T. møder hende i forbindelse med en juleudstilling hos blomsterdekoratøren Lars Jon.

Nu er corona efterhånden blevet hverdag hos radio- og tv-værten. Børnene er igen tilbage i institution - dog med den coronahverdag, som nu følger .

»Selvfølgelig er der nogle andre regler og nogle andre ting, man skal tage hensyn til - men det er bare ‘new normal, og det synes jeg egentlig, at de har det ok,« siger Lisbeth Østergaard og fortæller, at børnene nu selv ved, at de skal vaske hænder og spritte af hele tiden.

Og selv om corona ikke er den fedeste oplevelse for nogen, så mener Lisbeth Østergaard ikke, at hun kan klage. For hun har ikke haft det slemt i forhold til andre, mener hun.

»Jeg synes jo ikke engang, at det har været værst for mig, men at det har været langt værre for de erhvervsdrivende, der har mistet deres butik eller deres levevej,« siger hun.