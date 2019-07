TV-værten Lisbeth Østergaard er blevet dybt berørt over historien om en 35-årig politimand, der natten til tirsdag mistede livet i en trafikulykke på Langebro og efterlod sig en gravid kone og et barn på to år.

Derfor opfordrer hun nu folk til at donere penge til den efterladte familie.

»Det ramte mig simpelthen så meget, og jeg tror, det var mit mor-hjerte, der løb over med mig. Tænk, hvis det skete for en selv. Det er ikke til at bære, at det er sket for de her mennesker, og det er så forfærdeligt,« siger Lisbeth Østergaard til B.T.

I en video på sin Instagram-story opfordrer hun sine følgere til at donere penge til foreningen Thin Blue Line, der støtter tilskadekomne politifolk, pårørende og efterladte. Foreningen har startet en indsamling netop til den afdøde politmands efterladte.

Da hun fortæller om sagen i videoen, begynder hun pludseligt at græde, da hun bliver så berørt.

»Jeg vidste ikke, om det blev lidt for meget, men det var ikke planlagt, at jeg nu skulle sidde og tude. Jeg startede fint ud og håbede, jeg kunne holde den,« forklarer Lisbeth Østergaard, der flere gange må stoppe videoen og starte igen.

Skæbnen ville også, at Lisbeth Østergaard blot 10 minutter efter, hun har færdiggjort sin video, finder ud af, at hun faktisk har en forbindelse til den nu afdøde politimand og hans efterladte kone.

»10 minutter efter, jeg har delt min story, finder jeg ud af, at deres barn går i samme institution som et af mine børn,« siger Lisbeth Østergaard og tilføjer:

»Så kommer det lige endnu tættere på.«

Lisbeth Østergaard kendte oprindeligt ikke til foreningen Thin Blue Line, men lærte den at kende gennem sin mand. Foreningen blev stiftet tilbage i 2016, da en politimand blev skudt på Christiania i forbindelse med en anholdelse, og dengang blev der indsamlet knap en million kroner på en måned.

»Min mand fortalte mig om foreningen, og jeg tænkte, at hvis jeg kan hjælpe med at gøre en forskel og sparke indsamlingen i gang, så vil jeg gerne det,« forklarer Lisbeth Østergaard.

Hendes mand, Ralph Christensen, arbejder til daglig som leder i en sikret institution for unge, og derfor er det heller ikke ufarligt for ham at gå på arbejde. Derfor har historien om politimanden, der døde i tjenesten, også ramt Lisbeth Østergaard ekstra hårdt.

»Det er også farligt for ham at gå på arbejde, og der går nærmest ikke en dag uden, at han ringer hjem og siger: 'Vi har været oppe at slås',« forklarer Lisbeth Østergaard.

Hun fortæller, at hun altid siger sætningen 'pas på dig selv' til sin mand, inden han går ud ad døren om morgenen. Herefter svarer han, at det skal han nok. Det er blevet fast rutine for parret.

Efter Lisbeth Østergaard har delt sine video med en opfordring om at støtte, har hun fået mange beskeder fra koner til politimænd, der gør præcis det samme, fortæller hun. I det hele taget har hun fået mange positive tilbagemeldinger.

»Jeg har fået et sted mellem 300 og 500 beskeder fra folk, der sender billeder af screen dumps for at vise, at de har sat penge ind. Det er gået fuldkommen over gevind,« siger Lisbeth Østergaard, der også har modtaget en stor tak fra Thin Blue Line.