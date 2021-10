Søndag aften havde revyveteranen Ulf Pilgaard sin sidste forestilling i Cirkusrevyen.

Så trods sin stresssygemelding fra selvsamme revy, måtte hans mangeårige makker Lisbet Dahl selvfølgelig troppe op og markere æraens afslutning ved at se den sidste del af showet.

»Det er enormt rørende og enormt gribende,« fortalte Lisbet Dahl til B.T. efter forestillingen.

»Da Ulf gik frem og holdte tale, der måtte jeg tude og tage en stor spiseserviet op – hvilket er helt håbløst, det er den ikke egnet til, den suger ikke ret meget,« lød det med et grin fra den 75-årige revydronning.

Også Ulf Pilgaard ærgrede sig over at måtte have undværet Lisbet Dal undervejs i sin afskedssæson.

»Det var lidt mærkeligt, det vil jeg sige, det var det eneste, jeg havde… Jeg har savnet hende under det hele, men selvfølgelig er det jo et spørgsmål om, at hun bliver rask først og fremmest,« slog Ulf Pilgaard fast overfor B.T.

Lisbet Dal blev sygemeldt med stress i starten af juli måned og endte med helt at måtte udgå fra årets Cirkusrevy, hvor hun er både instruktør og skuespiller.

Udover hendes sygemelding var sæsonen også i den grad præget af coronasituationen, og ikke mindst endte også Merete Mærkedahl med at måtte stresssygemelde sig.

Der var højt humør efter, at årets sidste - og ikke mindst Ulf Pilgaards allersidste - forestilling med Cirkusrevyen var afstået. Her sluttede Lisbet Dahl sig til skuespillerne på scenen. Efterfølgende stod den på fællesspisning og hygge, forklarede Ulf Pilgaard. Vis mere Der var højt humør efter, at årets sidste - og ikke mindst Ulf Pilgaards allersidste - forestilling med Cirkusrevyen var afstået. Her sluttede Lisbet Dahl sig til skuespillerne på scenen. Efterfølgende stod den på fællesspisning og hygge, forklarede Ulf Pilgaard.

Så Ulf Pilgaard er ikke bleg for at fortælle, at hans afsluttende sæson af Cirkusrevyen ikke forløb optimalt.

»Jeg har aldrig haft sådan en sæson før, aldrig. Det har været fuldstændig umuligt, og det var det jo lige fra starten af. Der vidste vi ikke engang, hvornår vi kunne få premiere! Og det skabte jo en usikkerhed hos os alle sammen. Så havde vi premiere, og så var der med det samme nogen, der blev syge. Det hele handlede jo også om at få revyen til overhovedet at overleve,« forklarede den 80-årige revystjerne ærligt.

Men selvom Ulf Pilgaard nu ikke længere skal være en del af Cirkusrevyen, så fortsætter Lisbet Dahl revyen i rollen som instruktør og skuespiller.

Hun forstår samtidig, at det er »en naturlig ting«, at hendes højtelskede kollega gennem mange år ikke følger med.

»Det er jo nu, det skal ske, og så arbejder vi ud fra det, og så laver vi en sindssyg god revy næste år også – hvis vi kan, det er jo lidt som at spille lotteriet med sådan noget,« forklarede revydronningen.

Det er dog allerede meldt ud, at hun selv, Niels Olsen, Merete Mærkedahl og Henrik Lykkegaard vender tilbage igen til næste års sæson.

De suppleres også af skuespilleren Carsten Svendsen.

Det bliver dermed for første gang i en mindre evighed uden Ulf Pilgaard, der altså søndag aften takkede af ved sit 40 sæsoners jubilæum i Cirkusrevyen.