Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Cirkusrevyen har den seneste tid sagt farvel til nogle af sine mest karakteristiske navne.

Sidste år takkede skuespiller Ulf Pilgaard af efter 40 sæsoner, det er blevet meldt ud, at kapelmester James Price stopper efter mere end 20 år, og inden dette års revy gik i gang, måtte skuespiller og instruktør Lisbet Dahl trække sig fra det, der skulle have været hendes afskedssæson, på grund af coronasenfølger.

Men nu får Lisbet Dahl heller ikke sin hyldestaften, skriver Se og Hør.

Søndag 14. august skulle revydronningen have gået på scenen i revyteltet på Bakken og modtaget publikums hæder, hvorimod hun til de tidligere forestillinger blot er blevet hædret med et videoindslag.

Ulf Pilgaard og Lisbet Dahl i garderoben på Bremen Teater Foto: Nils Meilvang Vis mere Ulf Pilgaard og Lisbet Dahl i garderoben på Bremen Teater Foto: Nils Meilvang

Men nu er planen om en hyldestaften lagt i graven.

»Den har vi slettet, fordi Lisbet ikke har været nok på til, at vi tør sælge den. Vi tør ikke annoncere det, hvis hun ikke kan klare det. Så sidder der 1.300 mennesker herude og siger: 'Hvor er hun henne?'« forklarer Cirkusrevyens direktør, Torben 'Træsko' Pedersen til Se og Hør.

Lisbet Dahl får altså ikke sin hyldestaften alligevel, men der er til gengæld en anden velkendt dansker, der nu får en hæder med på vejen i resten af årets revy.

Et af den igangværende sæsons numre omhandler nemlig tre lycraklædte cykelentusiaster, som spilles af sketchens forfatter, Henrik Lykkegaard, sammen med Niels Olsen og Carsten Svendsen.

ANMELDELSE. Sketchen om de cyklende mellemledere kom måske fem år for sent - men det så man hurtigt gennem fingre med. Foto: Henrik Petit Vis mere ANMELDELSE. Sketchen om de cyklende mellemledere kom måske fem år for sent - men det så man hurtigt gennem fingre med. Foto: Henrik Petit

Men fra i søndags og frem til revyens afslutning i slutningen af august er det nummer ændret.

For i anledningen af Jonas Vingegaards sejr i Tour de France er de tre herrers cykeltrøjer nu blevet gule som en hyldest til den første danske Tour-vinder i 26 år.

'Det markerer vi naturligvis i Cirkusrevyen, hvor vores egne cykeldrenge har skiftet til gule trøjer. Stort tillykke, Jonas Vingegaard!' skriver Cirkusrevyen i et opslag på Instagram.

Ligesom Lisbet Dahl må man dog forvente, at Jonas Vingegaard kun er til stede i ånden til årets resterende forestillinger i Cirkusrevyen.