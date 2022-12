Lyt til artiklen

I 34 år hang de uløseligt sammen. Så meget, at man ikke kunne sige det ene uden det andet. At den nærmest blev hendes mellemnavn.

»Bare ærgerligt,« smiler Lisbet 'Cirkusrevy' Dahl og fortsætter: »Så må man håbe, ligesom når man gifter sig, at det ændrer sig.«

Det var i efteråret 2021, at den overraskende melding kom ud. At lige om lidt var ægteskabet mellem revyen og Lisbet Dahl slut.

En skilsmisse, som Cirkusrevyens direktør, Torben Pedersen, ikke lagde skjul på var fyldt med vemod. For hun havde om nogen en stor del af æren for den succes, som Cirkusrevyen gennem årene har nydt.

»Jeg kommer til at savne hendes knivskarpe humor, hendes stædighed – og hendes utålmodighed,« sagde han om en revy uden Lisbet Dahl.

Men endegyldigt var det.

Havde nogen tidligere sagt, at hun som 76-årig ville kaste sig ud i et nyt job, havde Lisbet Dahl grinet af dem. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Havde nogen tidligere sagt, at hun som 76-årig ville kaste sig ud i et nyt job, havde Lisbet Dahl grinet af dem. Foto: Bax Lindhardt

»Beslutningen om, at jeg skulle stoppe helt, tog jeg den sommer, hvor jeg havde fri og pludselig opdagede, hvor skønt det var,« fortæller hun om sommeren 2021, hvor hun var sygemeldt med stress og kun havde sig selv og sit helbred at tænke på.

»Jeg kunne mærke, at der måtte ske noget nyt. Nye mennesker. Nye ting,« forklarer hun. Og tilføjer så:

»At det så var Tivoli, var jeg bare ikke klar over. Det kom jo i løbet af fem dage.«

Det var nemlig på ingen måde planlagt, at Lisbet Dahl skulle gå over til 'konkurrenten', men en idé, der opstod tilfældigt og som en joke under et møde med James Price.

Han var nemlig efter 22 år som kapelmester på Cirkusrevyen blevet fyret.

»Hvad skal vi så lave i 2023? Vi skal lave revy i Tivoli. Haha. Så grinede vi og syntes, at det var sindssygt sjovt.«

»Lidt efter sagde vi til hinanden: 'Vi kan vel undersøge, hvad de laver derinde?' Og fem dage efter havde jeg møde med chefen for kulturen.«

»Tivoli havde planer om at lave deres egen revy, ville gerne starte traditionen op igen. Og så var det jo oplagt. Det kunne jeg da ikke sige nej til. Men det var da vildt,« griner Lisbet Dahl.

Den 76-årige revydronning lægger da heller ikke skjul på, at hun glæder sig til den nye udfordring i den gamle have, som hun første gang satte sine revy-ben i for knap fire årtier siden.

I 1998 vendte Lisbet Dahl for en enkelt sæson tilbage til Tivolirevyen. Her ses hun Dirch Passer og Bent Reimar fra Danny Drags. Foto: Ulla Aue Vis mere I 1998 vendte Lisbet Dahl for en enkelt sæson tilbage til Tivolirevyen. Her ses hun Dirch Passer og Bent Reimar fra Danny Drags. Foto: Ulla Aue

Fra 1981 til '84 medvirkede hun nemlig i Tivoli Revyen under Klaus Paghs vinger og blev i 1985 tilbudt at instruere den. Men sagde på grund af sin synske mors intuition nej til jobbet.

'De er ikke interesserede i dig som instruktør. De vil bare have dig på plakaten,' sagde moderen og manede til tålmodighed. For noget bedre ville dukke op.

Med et par enkelte afstikkere undervejs blev det Cirkusrevyen. Indtil nu.

Efter 34 sæsoner på Bakken nord for København er det slut.

»Når man er 76, må der andre til. For revyens skyld også. Jeg vidste bare, at det var det rigtige at gøre,« siger Lisbet Dahl, som på trods af, at hun går over til konkurrenten, ikke føler sig utro.

»Jeg var jo ikke forlovet med Cirkusrevyen. De ejer mig jo ikke. Det er sundt for Tivoli, og det er sundt for Bakken. Der skal ske noget nyt,« siger hun om sit overraskende skifte.

Men at der for trofaste revyfans vil være en vis genkendelighed, lægger hun ikke skjul på.

Blandt de mange ikoniske roller, Lisbet Dahl har spillet på Bakken, er Lars Løkke. Som hun ikke vil afvise dukker op i Tivoli også. Foto: Henrik Petit/Cirkusrevyen Vis mere Blandt de mange ikoniske roller, Lisbet Dahl har spillet på Bakken, er Lars Løkke. Som hun ikke vil afvise dukker op i Tivoli også. Foto: Henrik Petit/Cirkusrevyen

»Vi skal ikke lave en Cirkusrevy, men det bliver vanskeligt ikke at gøre det, når man engagerer mig. Det er jo mig, der har lavet den i mange år, min stil,« siger Lisbet Dahl.

Som på sin vis også selv er overrasket over, at hun som 76-årig kaster sig ud i opgaven.

»Hvis nogen havde sagt det her for nogle år siden, ville jeg have grinet af det. Men jeg har jo ikke prøvet at være gammel før. Og kan kun sige, at det er temmelig overvurderet,« griner hun.

»Nu tager vi et år ad gangen, og så ser vi, hvor længe jeg kan holde til det. Måske er jeg gammel, når jeg er 78? Jeg aner det ikke. Og ved heller ikke, om de vil have mig igen.«