»Kæft, hvor er jeg søvnig.«

Det indrømmer Lisbet Dahl blankt, da B.T. møder hende til pressefotografering torsdag på hendes finalesæson i Cirkusrevyen.

Finalesæsonen måtte for nylig få udskudt sin premiere, efter Lisbet Dahl blev smittet med corona og måtte sygemeldes i to uger, da det som udmeldt ikke var »en let omgang at komme igennem.«

Desværre mærker Cirkusrevyens afgående instruktør og skuespiller stadig til senfølgerne af virussen her en måned senere.

»Jeg bliver så træt. Jeg er træt efter en tre-fire timer. Så går jeg hjem,« forklarer Lisbet Dahl, der også fortsat døjer lidt med den forkølelseshoste, hun blev slået ud af under sygdomsforløbet.

Henrik Lykkegaard og Lisbet Dahl spiller to velkendte Dansk Folkeparti-profiler i en af den kommende Cirkusrevys sketcher kaldet 'Kun os to' - som det her kunne ses til pressefotograferingen forud for premieren. Foto: Martin Sylvest Vis mere Henrik Lykkegaard og Lisbet Dahl spiller to velkendte Dansk Folkeparti-profiler i en af den kommende Cirkusrevys sketcher kaldet 'Kun os to' - som det her kunne ses til pressefotograferingen forud for premieren. Foto: Martin Sylvest

Derfor må det øvrige skuespillerhold i årets Cirkusrevy – Niels Olsen, Merete Mærkedahl, Henrik Lykkegaard og Carsten Svendsen – stadig til tider undvære den 76-årige revydronning fra prøverne.

Og derudover er sangstemmen også »slidt ned af alt det hosten«, som Lisbet Dahl forklarer.

Men hun er alligevel fortrøstningsfuld omkring at gennemføre de tre måneder, Cirkusrevyen spiller frem efter den udskudte premiere mandag 23. maj.

»Vi tager det, som det kommer,« siger Lisbet Dahl og griner.