»Selvfølgelig bliver det vemodigt at sige farvel til Ulf. Det er klart, men jeg har respekt for det, når han siger, at det passer med hans jubilæum. Selvfølgelig.«

»Og venskabet med Ulf vil bestå,« siger Lisbet Dahl i forbindelse med, at Ulf Pilgaard stopper i Cirkusrevyen til næste år.

Tirsdag præsenterede Cirkusrevyen 2020-holdet foran Teltet på Bakken, hvor revyen spiller. Et hold, som ved en fejl blev lækket mandag.

Under solen til wienerbrød, Tuborg og danskvand dukkede skuespillerne Ulf Pilgaard, Lisbet Dahl, Carsten Svendsen og Niels Ellegaard op.

Men debutanten Mille Lehfeldt var ikke til stede.

Hun var taget på ferie.

I stedet bar Carsten Svendsen et skilt med et fotografi af Mille Lehfeldt, og Lisbet Dahl havde sin gigantiske broholmer med, kaldet Alma, til stor glæde for både fans og presse.

Men det var nu Ulf Pilgaard, der var dagens mand.

Cirkusrevyen præsenterede offcielt det nye hold. Fra venstre står: Niels Ellegaard, Ulf Pilgaard, Carsten Svendsen, Lisbet Dahl og Mie Lehfeldt, der var på ferie. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Cirkusrevyen præsenterede offcielt det nye hold. Fra venstre står: Niels Ellegaard, Ulf Pilgaard, Carsten Svendsen, Lisbet Dahl og Mie Lehfeldt, der var på ferie. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Beslutningen har Ulf taget, og det er fint. Jeg har gjort mig overvejelser om, hvad der skal ske med revyen, men det siger jeg ikke noget om,« griner hun fra en træstamme i yderskoven, hun har sat sig på.

»Det gør jeg sgu da ikke. Men jeg har truffet beslutninger. Det er klart. Nu står du og tænker: ‘Hvad skal jeg spørge hende om?,« siger hun til B.T.s journalist.

Jamen, det bliver vel et tab?

»Livet består af den slags, og det går sgu nok. Jeg lader tingene komme af sig selv. Da Lise Baastrup ikke kunne, var der en anden, der kunne,« siger hun om svigerdatteren, der er med i år, men ikke næste.

Lisbet Dahl grinte i sommervarmen Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Lisbet Dahl grinte i sommervarmen Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men bliver det ikke hårdt uden Ulf?

»Nej, det bliver nemt. Han er jo frygtelig at være sammen med.«

Hvorfor er han frygtelig?

»Nej, han er da ikke. Har du ingen humor, mand?«

Jo, jeg griner jo også.

»Det var godt, du lo. Det var også bare for sjov,« griner Lisbet Dahl.

Hun sætter heller ikke selv datoudløb for eget stop.

»Men jeg er godt klar over, jeg ikke står her som 80-årig. Det kan jeg ikke forestille mig, men jeg ved det ikke. Jeg tager tingene et år ad gangen. Det har jeg altid gjort,« siger hun.

Broholmeren Alma spiser 600 gram tørfoder om dagen og er så roligt, at den kunne bo i en lille lejlighed, fortæller Lisbet Dahl Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Broholmeren Alma spiser 600 gram tørfoder om dagen og er så roligt, at den kunne bo i en lille lejlighed, fortæller Lisbet Dahl Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ulf Pilgaard har før fortalt, at det er en god anledning at stoppe på sit 40-års jubilæum med Cirkusrevyen, og når han tilmed fylder 80 år. Der er også blevet spekuleret i, at helbredet ikke er der mere, men det afviser han her i Dyrehaven.

»Min KOL er ingenting. Det er så lidt, at det ikke burde fylde noget. Jeg har det fint, og jeg er ovenikøbet holdt op med at ryge,« siger han og kommer med en ny årsag til sit revystop.

»Det er også synd, hvis jeg står og blokerer for en udvikling i en anden retning. Det er en god måde at give plads til nogle andre og se, hvad der sker.«

Niels Ellegaard vender i år tilbage for 13. gang i Cirkusrevyen, og det er på grund af Ulf Pilgaard, fortæller han.

Niels Ellegaard deltager næste år for 13. gang Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Niels Ellegaard deltager næste år for 13. gang Foto: Jens Nørgaard Larsen

»De spurgte mig, fordi det Ulfs sidste sæson, og så havde jeg det sådan, at jeg har haft mange gode stunder med ham, så jeg ville gerne sige ordentligt farvel. Det bliver lidt mærkeligt,« medgiver han.

»Selvfølgelig bliver det et tab. Han repræsenterer en form for gammeldags elegance. Han mestrer den til fulde. Han bliver indigneret, og det kan vi virkelig bruge til at lave satire.«

»Ulf er fortaler for, at vi skal huske at have satiren, så vi kan prikke til for eksempel magthaverne,« siger han.

Årets revy er i fuld gang, og de forventer 150.000 solgte billetter.