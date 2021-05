At mærke teltdugen blafre af latterbølger er, hvad hun længselsfuldt har ventet på. Meget længe.

Og med nerverne hængende uden på tøjet. Men nu er der lys for enden af tunnelen. Og hun er lykkelig.

»Det er simpelthen så dejligt at få lov til at gøre sådan noget igen. Det bliver en god sommer,« siger Lisbet Dahl med taknemmelighed og ydmyghed i stemmen.

For hendes hjertebarn, Cirkusrevyen, er endelig tilbage på banen.

Det er kun få uger siden, at den seneste genåbningsplan gav den endelige tommelfinger op til årets revy.

Henrik Lykkegaard er ikke helt tilfreds med, at han ikke er med i nogen numre i mere end en halv time. Men det er noget af et puslespil at få rækkefølgen af numre til at gå op. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Henrik Lykkegaard er ikke helt tilfreds med, at han ikke er med i nogen numre i mere end en halv time. Men det er noget af et puslespil at få rækkefølgen af numre til at gå op. Foto: Bax Lindhardt

Siden har Lisbet Dahl og co. knoklet som vanvittige i kulisserne for at komme i mål med og finpudse den forestilling, som over 100.000 danskere allerede har sikret sig billet til.

B.T.s fotograf Bax Lindhardt har haft eksklusiv adgang både på og bag scenen i den uge, hvor nerverne har siddet uden på tøjet.

For ikke alene skal numrene gennemprøves igen og igen, så latteren kan runge. Der er kostumeprøver, tekniske prøver, tilpasninger, justeringer i hele den store maskine, der udgør Cirkusrevyen.

Skuespillere og dansere øver åbningsnummeret. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Skuespillere og dansere øver åbningsnummeret. Foto: Bax Lindhardt

Der skal bruges masser af kostumer og parykker, når Cirkusrevyen spiller. Her nogle af Lisbet Dahls parykker. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der skal bruges masser af kostumer og parykker, når Cirkusrevyen spiller. Her nogle af Lisbet Dahls parykker. Foto: Bax Lindhardt

Niels Olsen, der i år er med i Cirkusrevyen for ottende gang, er til kostumeprøve. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Niels Olsen, der i år er med i Cirkusrevyen for ottende gang, er til kostumeprøve. Foto: Bax Lindhardt

Alligevel er Lisbet Dahl helt rolig.

»Det er ikke anderledes, end det plejer. Sådan er det altid den sidste uge op til den første forestilling.«

Søndag er der premiere. Men allerede torsdag blev de første publikummer budt indenfor i det legendariske telt. Og den ellers hærdede Lisbet Dahl lægger ikke skjul på, at det var en bevægende aften.

»Det var så rørende. Før forestillingen gik jeg ind på scenen og bød velkommen og sagde: 'Jeg håber, at I kan lide det, og vi har glædet os sådan til at se jer.' Og der var jeg altså ved at få tårer i øjnene. Folk jublede og var så meget på. Det var en kæmpe glæde at gøre,« fortæller hun.

Og jublen fortsatte. Under hele forestillingen.

Lisbeth Dahl og Ulf Pilgaard øver åbningsnummeret. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lisbeth Dahl og Ulf Pilgaard øver åbningsnummeret. Foto: Bax Lindhardt

Lisbet Dahl er både kunstnerisk leder og instruktør for Cirkusrevyen. Og så udfylder hun også rollen som Lars Løkke, selvom hun kæmper lidt med de store bukser. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lisbet Dahl er både kunstnerisk leder og instruktør for Cirkusrevyen. Og så udfylder hun også rollen som Lars Løkke, selvom hun kæmper lidt med de store bukser. Foto: Bax Lindhardt

»Det gik pissegodt. Folks dybe lykke over, at vi går på scenen, er rørende. Men det var jo også rørende for os. For vi har allesammen savnet så meget at komme ud og være sammen, at more os og grine, fordi der har været så mange restriktioner.«

Dem og så selvfølgelig den der corona er naturligvis også en stor del af årets revy. For som hun siger: »Det er jo det, der er vores liv.«

»En revy skal afspejle den tid, vi lever i, og når det er corona, er der masser af mundbind, en kæp i øret og en pind i halsen med. Og folk morer sig og griner ad det. For de lever jo også i det.«

Inden premieren tages der en række billeder af de medvirkende, der skal hjælpe publikum med at huske på at holde god afstand og bruge håndsprit. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Inden premieren tages der en række billeder af de medvirkende, der skal hjælpe publikum med at huske på at holde god afstand og bruge håndsprit. Foto: Bax Lindhardt

Teknisk gennemgang inden gennemspilning med kostumer. Tiden er knap, og nerverne sidder uden på tøjet blandt flere af de medvirkende. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Teknisk gennemgang inden gennemspilning med kostumer. Tiden er knap, og nerverne sidder uden på tøjet blandt flere af de medvirkende. Foto: Bax Lindhardt

At være tilbage under teltdugen på Bakken uden for København var en stor lykke. Men også med et snert af vemod. For i år er endegyldigt sidste gang, at Ulf Pilgaard er en del af holdet.

»Vi har jo været forberedt på det her i lang tid, men det, der var altoverskyggende første aften, det var den glæde fra publikums side og deres farvel til Ulf. Det var en meget, meget dejlig aften,« siger en bevæget Lisbet Dahl.

Årets Cirkusrevy kan opleves frem til 28. august

Efter 40 sæsoner takker Ulf Pilgaard i år af i Cirkusrevyen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Efter 40 sæsoner takker Ulf Pilgaard i år af i Cirkusrevyen. Foto: Bax Lindhardt

Niels Olsen gennemgår de forskellige kostumeskift i sin garderobe. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Niels Olsen gennemgår de forskellige kostumeskift i sin garderobe. Foto: Bax Lindhardt

Merete Mærkedahl, som mange kender fra 'Badehotellet', er ny på holdet i 2021 og har fået fornøjelsen at skulle spille rollen som statsminister Mette Frederiksen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Merete Mærkedahl, som mange kender fra 'Badehotellet', er ny på holdet i 2021 og har fået fornøjelsen at skulle spille rollen som statsminister Mette Frederiksen. Foto: Bax Lindhardt

Henrik Lykkegaard medvirker for 20. gang i Cirkusrevyen. Her sidder han i sin garderobe og finpudser en af sine tekster. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Henrik Lykkegaard medvirker for 20. gang i Cirkusrevyen. Her sidder han i sin garderobe og finpudser en af sine tekster. Foto: Bax Lindhardt

Merete Mærkedahl får tilpasset parykker bag scenen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Merete Mærkedahl får tilpasset parykker bag scenen. Foto: Bax Lindhardt