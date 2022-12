Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Få dage før jul er to-do-listen er lang. De sidste julegaver skal købes. Der skal laves hønsesalat, rejesalat, rullepølse, julepostej, rødbeder, sennepssild. Samt ikke mindst stegt sild i lage ud fra en opskrift, som chefkok Jan Pedersen engang gav hende. Hvis det altså lykkes denne gang.

»Det kan være, at der ligger en sild inde under sofaen,« kommer det med en rungende latter fra Lisbet Dahl.

Den populære revydronning skal i år holde jul for 13 og julefrokost for 25. Og glæder sig helt vildt til at fylde huset efter tre års corona-begrænsninger. For hun elsker at lave mad.

Men i år er der en ekstra gæst med. Som i den grad bidrager til en vis uforudsigelighed i hendes planlægning.

Nemlig den etårige mops Monty.

»Her forleden dag havde jeg købt fire rigtig flotte store sild, og stillede kort indkøbsposen på gulvet i køkkenet.«

Er der godbidder nok, kan Lisbet Dahl godt få Monty til at opføre pænt for en stund. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Er der godbidder nok, kan Lisbet Dahl godt få Monty til at opføre pænt for en stund. Foto: Bax Lindhardt

»Det skulle jeg jo ikke have gjort. For da jeg greb ud efter posen, var der halvanden sild tilbage,« griner hun bare og beskriver, hvordan to sild var pist forsvundet og en halv hang ud af munden på en meget glad Monty.

»Han er virkelig sød. Han er bare så fræk i øjeblikket.«

Det er knap et år siden, at den nye mand i 76-årige Lisbet Dahls liv flyttede ind i hjemmet i Gentofte. Otte uger gammel var han. Nøje udvalgt af en helt særlig grund.

»Jeg har ikke haft hund i to år, fordi jeg faktisk blev lidt bange. Den broholmer, som jeg havde, var begyndt at overfalde andre hunde. Fire gange på to måneder.«

»Den sidste gang blev jeg væltet omkuld og fik denne og måtte syes på Herlev,« fortæller hun og peger på arret i panden. »Så blev jeg bange,« tilføjer hun.

Men også ensom. Derfor valgte hun dengang at få en kat. Sigurd hedder han. Ham er hun også glad for.

Under sin sygemelding fra Cirkusrevyen har Lisbet Dahl tilbragt rigtig mange timer foran sit tv. Og det var også dér, at hun tilbage i januar så et interview med nu 105-årige Lise Nørgaard, hvor hun fortalte om sit stort savn, siden hun mistede sin sidste hund, en fransk bulldog.

Fluks kørte det i Lisbet Dahls hjerne.

‘Jeg skal have en fransk bulldog, op til Lise og sige: ‘se, vi har fået hund. Den bor hos mig, men det er også din hund’.

Hele sit lange liv har Lise Nørgaard haft hund. Langt de fleste af racen fransk bulldog. Men da hun flyttede på plejehjem, var det slut. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN Vis mere Hele sit lange liv har Lise Nørgaard haft hund. Langt de fleste af racen fransk bulldog. Men da hun flyttede på plejehjem, var det slut. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN

»Men da jeg begyndte at undersøge det, viste det sig, at den race kun knytter sig til ét menneske og ikke flere. Det kan jeg jo ikke med alle mine børn og børnebørn,« forklarer Lisbet Dahl.

Efter lidt research nåede hun frem til, at det nærmeste var en mops.

»Tre uger efter hentede jeg ham i Holstebro. Han er min hund og jeg elsker ham, selvom han er så fræk i øjeblikket. Og han elsker mennesker.«

Også Lise Nørgaard.

»Desværre er jeg kun nået op til hende en enkelt gang, da han var helt lille. Hun gav ham så mange godbidder,« smiler Lisbet Dahl, som har planer om et snarligt gensyn med Montys anden ‘mor’.

At gøre Lise Nørgaard glad var dog ikke den eneste grund til, at Lisbet Dahl besluttede sig for at få en hund igen.

Den skal nemlig holde hende i form.

»Det var derfor, at jeg fik en hund. For at blive tvunget til at gå ture. Og det er ikke engang løgn.«

»Jeg sad jo bare i sofaen og så serier og tænkte, det går simpelthen ikke,« smiler Lisbet Dahl, som på grund af corona og langtidssygemeldinger fra Cirkusrevyen har holdt usædvanlig meget fri de seneste tre år.

»Ham her giver mig kamp til stregen. Han er lidt mere livlig, end jeg er vant til.«

Og altså væsentlig frækkere.

Lisbet Dahl glæder sig vildt meget til igen at kunne fylde huset med gæster efter de seneste års restriktioner. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lisbet Dahl glæder sig vildt meget til igen at kunne fylde huset med gæster efter de seneste års restriktioner. Foto: Bax Lindhardt

Lisbet Dahl forventer dog, at det trods alt nok skal lykkes for hende at komme i mål med sin to-do-liste. For – som hun siger – er hun hamrende effektiv, når først hun sætter i gang.

»Men jeg får ikke stress af det. Det gider jeg simpelthen ikke. Vi når det, vi når.«

Læs i weekenden det store interview med Lisbet Dahl.