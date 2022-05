»Ja, det er noget værre noget. Det er sindssyg uheldigt,« lyder det fra Lisbet Dahl.

Den 76-årige revydronning er for tiden sygemeldt med corona, hvilket betyder, at man har måttet udskyde premieren på årets udgave af Cirkusrevyen fra 12. til 23. maj.

Årets revy præsenteres som Lisbet Dahls store afskedssæson, og derfor kunne timingen næsten ikke blive værre.

»Jeg er ved at komme til hægterne igen. Det er jo lidt forskelligt for person til person, hvordan coronaen udvikler sig, men jeg skulle gerne være smittefri på torsdag,« fortæller Lisbet Dahl, der mest af alt kæmper med en slem forkølelse.

Lisbet Dahl. Vis mere Lisbet Dahl.

»Jeg har været rigtig snothamrende forkølet og er det faktisk stadigvæk. Der er jo ikke noget at gøre ved det. Gud være lovet er det ikke min egen skyld,« fortæller hun videre.

Hun ved ikke, hvordan hun er blevet smittet.

Det er ved at være længe siden, at corona blev betegnet som en samfundskritisk sygdom i Danmark, og derfor er det ikke noget, hun havde tænkt nærmere over, før hun pludselig begyndte at føle sig syg.

»Jeg begyndte at kunne mærke noget 20. april. Så tog jeg en lyntest, der var positiv, og derefter en pcr-test, der også var positiv, og så vidste jeg jo godt, at der ikke var noget at gøre. Jeg har været hjemme siden den første positive test,« fortæller Lisbet Dahl.

Ud over forkølelse føler hun sig lidt træt, men hun regner med at vende tilbage til arbejdet med Cirkusrevyen fra på torsdag.

»Så tager vi den derfra,« slutter Lisbet Dahl, der som sædvanlig både er instruktør og spiller med som skuespiller i revyen.

Da Cirkusrevyen forleden i første omgang annoncerede, at man har udskudt sæsonpremieren med lidt over en uges tid, lød det fra revydirektør Torben Pedersen i en pressemeddelelse:

»Jeg har, som alle vores gæster, glædet mig helt enormt til at se årets Cirkusrevy, men coronavirus lever stadig blandt os, og for Lisbet er det desværre ikke en let omgang at komme igennem. For at give Lisbet tid til at komme sig, så hun sammen med holdet kan gøre revyen færdig, er vi beklageligvis nødt til at udskyde sæsonstarten.«

Åets revyhold. Foto: Pressefoto Vis mere Åets revyhold. Foto: Pressefoto

Her lød det videre, at alle med billet til de forestillinger, der bliver berørt af udskydelsen, får direkte besked – samt at den rykkede premieredato betyder, at spilleperioden foreløbig forlænges til og med 21. august.

Lisbet Dahl har siden 1974 været en del af Cirkusrevyen i 33 sæsoner.

I hendes kommende afskedssæson spiller hun sammen med Henrik Lykkegaard, Niels Olsen, Carsten Svendsen og Merete Mærkedahl.

Sidste år tog man afsked med en anden revylegende i form af Ulf Pilgaard, der takkede af efter 40 sæsoner.