Uden en trevl på kroppen poserer 56-årige Lisa Rinna i et opslag på Instagram.

Og det er noget, som har fået folk til at spærre øjnene op.

Eksempelvis vækker billederne af stjernen beundring hos nogle af de andre medvirkende i programmet 'Real Housewives of Beverly Hills'.

'Åh gud, kan du bære det her, når vi skal til 'reunion', lyder det fra Kyle Richards, som bakkes op af en anden kendis.

Her ses Lisa Rinna med sin mand Harry Hamlin. Billedet er taget i 2018. Foto: Jean Baptiste Lacroix

'Det her er 'næste niveau',' lyder det fra Dorit Kemsley, som trods den amerikanske adresse er af engelsk ophav.

Også blandt folk, der har deres gang i Hollywood, har billederne vakt opsigt. Verdensstjernen Andie MacDowell er imponeret.

»For f*****, kvinde. Din krop giver ingen mening, hvordan h*****' gør du det. Jeg træner hver dag, men jeg ligner ikke det der, søde,' lyder det i en kommentar fra hende.

Lisa Rinna er foruden sit liv som reality-kendis også skuespillerinde, og hun medvirkede i sæbeoperaen 'Hortonsagaen', som i Danmark blev vist på TV3.

CHRISTIAN COWAN X LE SPECS Shot by @gregswalesart Et opslag delt af L I S A R I N N A (@lisarinna) den 18. Jun, 2020 kl. 3.06 PDT

Hun har desuden også tidligere poseret afklædt i magasinet Playboy. Faktisk har hun flere gange været på forsiden af bladet.

De seneste nøgenbilleder er dog taget i kommercielt øjemed.

Lisa Rinna er nemlig hyret af et firma til at reklamere for solbriller, som hun dog også - som det eneste - bærer på de nye billeder.

Rinna danner privat par med skuespilleren Harry Hamlin, og sammen har de to voksne døtre.