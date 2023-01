Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Som den eneste datter af Elvis Presley, kongen af rock 'n' roll, blev Lisa Marie Presley født til et liv i rampelyset. Et liv, som torsdag sluttede brat, da hun døde blot 54 år gammel af et muligt hjertestop.

I de lidt mere end fem årtier, hun nåede, skortede det ikke på op- og i særdeleshed nedture med stofmisbrug, mislykkede ægteskaber og en mistet søn. Den første nedtur kom allerede, da hun var blot fire år gammel. Her valgte hendes forældre, Elvis og Priscilla Presley, at lade sig separere. Kun fem år senere skulle en endnu større tragedie ramme den unge pige.

16. august 1977 blev Elvis Presley fundet død på badeværelsesgulvet i sit hjem Graceland i Memphis. Overvægtig og med flere forskellig slags medicin i blodet, havde den kun 42-årige verdensstjernes hjerte givet op.

Få timer før dødsfaldet havde Lisa Marie Presley kysset ham godnat.

Fire år gammel blev Lisa Marie Presleys forældre separeret. Fem år senere døde hendes far. Foto: GAB Archive Vis mere Fire år gammel blev Lisa Marie Presleys forældre separeret. Fem år senere døde hendes far. Foto: GAB Archive

»Jeg havde bare en fornemmelse. Han havde det ikke godt. Jeg ved bare, at jeg havde en fornemmelse, og så skete det,« fortalte hun i 2003 til Rolling Stones, ifølge ABC, om sin fars død.

Efter Elvis Presleys død, startede Priscilla Presley et forhold med skuespilleren Michael Edwards, som i en senere bog skrev, at han var seksuelt tiltrukket af den unge pige.

I et interview med Playboy fra 2003 kaldte Lisa Marie Presley ham for en 'syg satan' og fortalte, at han flere gange, når han var fuld, var upassende og forsøgte at komme ind på hendes værelse.

Det var på samme tid, i de tidlige teenageår, at hun begyndte at tage stoffer.

»Jeg var i en ødelæggelsestilstand. Jeg gjorde alt, som min mor ikke ville have, at jeg gjorde. Rygning, druk, drenge, alt hvad jeg kunne få fat i. I tre år var jeg igennem en fase med stoffer,« fortalte hun i det samme interview.

Som 17-årig kom hun dog ud af sit misbrug, da hun kom i afvænning hos Scientology. En organisation, som hun først forlod igen i 2014.

Det skulle dog langt fra blive sidste gang i hendes liv, at stofferne fik tag i hende, og hun menes mindst fem gange at have været i afvænning. Senest i 2013 for et kokainmisbrug.

I 1994 blev datteren til 'kongen af rock 'n' roll' hustru til 'kongen af pop', da hun giftede sig med Michael Jackson. Dette var dog ikke hendes første ægteskab, da hun blot tre uger før, hun blev gift med Michael Jackson, var blevet skilt fra musikeren Danny Keough, som hun havde været sammen i seks år og fået to børn med.

Både Michael Jackson og Lisa Marie Presley oplevede at blive afhængige af smertestillende medicin. Foto: Stringer . Vis mere Både Michael Jackson og Lisa Marie Presley oplevede at blive afhængige af smertestillende medicin. Foto: Stringer .

Ægteskabet med Michael Jackson varede kun i to år, og hun måtte flere gange forsvare sig mod påstande om, at det hele var et pr-stunt.

»Jeg vil ikke gifte mig med nogen af andre grunde end det faktum, at jeg bliver forelsket i dem,« sagde hun i et interview med Diane Sawyer, ifølge The New York Times.

Det var i tiden, hvor hun var gift med Michael Jackson, at popstjernen første gang blev anklaget for at have forgrebet sig på en ung dreng.

I 1996 var det slut mellem de to, og hovedårsagen til dette skulle angiveligt være, at Michael Jackson ikke var klar til at kvitte den smertestillende medicin, som han var blevet afhængig af.

Efter popstjernens pludselige død i 2009, udtrykte Lisa Marie Presley stor sorg over, at hun ikke havde været i stand til at hjælpe ham ud af sit misbrug.

På trods af de to mislykkede ægteskaber var Lisa Marie Presley langt fra klar til at opgive kærligheden, og i 2000 blev hun forlovet med musikeren John Oszajca. Forlovelsen blev dog hævet, efter hun mødte skuespilleren Nicolas Cage til en fest.

Nicolas Cage var en gift mand på dette tidspunkt, men lod sig skille fra Patricia Arquette, og i 2002 kunne Presley og Cage så endelig sige ja til hinanden.

I fire måneder nåede de at være gift.

Ægteskabet med Nicolas Cage varede kun i fire måneder. Foto: LIONEL HAHN Vis mere Ægteskabet med Nicolas Cage varede kun i fire måneder. Foto: LIONEL HAHN

»Jeg er trist over det, men vi skulle aldrig være blevet gift. Det var en stor fejltagelse,« lød det i en udmelding ovenpå skilsmissen, ifølge New York Post.

I 2006 prøvede hun for fjerde gang, da hun giftede sig med musikeren Michael Lockwood. De fik sammen tvillingedøtre, hvilket blev nok en begyndelse på et misbrug, da hun ovenpå fødsel blev afhængig af smertestillende medicin.

»Du læser måske det her og undrer dig over, hvordan jeg, efter at have mistet personer tæt på mig, også kunne blive offer for opioider,« fortalte hun bogen 'The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain' fra 2015 og uddybede:

»Det krævede kun en kortvarig recept på smertestillende fra hospitalet, før jeg følte, at blev nødt til at blive ved med at tage det.«

Ægteskabet med Michael Lockwood varede i ti år, men endte grimt med en bitter kamp om forældremyndigheden over døtrene, og i retsdokumenter påstod Lisa Marie Presley at have fundet flere hundrede upassende billeder af børn på sin eksmands computer.

Den sidste tragedie havde dog ikke fundet sted i Lisa Marie Presleys liv, for i 2020 mistede hun nok en mand i sit liv.

Blot 27 år gammel tog hendes søn, Benjamin Keough, sit eget liv.

»Min smukke, smukke engel. Jeg forgudede den jord, du gik på. Mit hjerte og min sjæl er med dig (...) Please, vent på mig, min kære, og hold min hånd, mens jeg fortsat prøver at beskytte og opdrage dine små søstre og Riley. Jeg ved, det er, hvad du ville ønske,« skrev hun i et opslag på Instagram.

Lisa Marie Presleys sidste offentlige optræden blev til onsdagens Golden Globes, hvor hun side om side med sin mor så skuespilleren Austin Butler vinde for sit portræt af Elvis Presley i filmen 'Elvis', og fra scenen hørte hun ham i sin sejrstale sige ordene:

»Lisa Marie og Priscilla, jeg elsker jer for evigt.«