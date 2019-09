På lørdag indtager Lis Sørensen en af de fire mikrofoner i det populære radioprogram 'Mads & Monopolet'.

'Lørdag peaker Lis Sørensens imponerende karriere, når hun debuterer i Mads & Monopolet,' skriver værten på programmet, Mads Steffensen, på sin Instagram-profil.

Her skal hun være en af de tre kendte mennesker, der hver lørdag svarer på de store og små dilemmaer, lytterne ringer og skriver ind med.

Ifølge den 49-årige tv- og radiovært, Mads Steffensen, så er det noget, der har manglet på sangerindens CV.

'På lørdag skal hun ikke synge, der skal hun snakke, og selv om hun er en kvinde, der har prøvet det meste, så har der altid manglet noget på hendes cv,' skriver han.

Og det er ikke svært at se, at Mads Steffensen er glad for, at han skal have den 64-årige sangerinde med i sit program.

'Lis Sørensen er en dansk legende. Sådan er det bare. I mere end fem årtier har hun begejstret danskerne med sin vidunderlige stemme og altid på højt niveau,' skriver han som det første i det Instagram-opslag, der annoncerer hendes debut i hans program.

Lis Sørensen har for nyligt givet koncert med sangerinderne Anne Linnet og Sanne Salomonsen.

Anne, Sanne og Lis spiller på Grøn på Tiøren i København. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Anne, Sanne og Lis spiller på Grøn på Tiøren i København. Foto: Ida Marie Odgaard

Det gjorde hun, da de til blandt andet festivalen Smukfest og på den store scene i Tivoli genskabte bandet Anne Linnet Band, som de turnérede med i 1980'erne.

Desuden var hun i 1970'erne forsanger i bandet 'Shit & Chanel' og i dag har hun været soloartist i mere end 40 år.

Lige nu er hun på turné i hele Danmark.

'Mads & Monopolet' kan høres på radiokanalen P4 hver lørdag kl. 9.00.