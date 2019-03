For to år siden blev en af Danmarks største sangerinder skilt efter 29 års ægteskab.

Lis Sørensen, der fra midten af maj tager på reunion-turné med Anne Linnet og Sanne Salomonsen, har lige siden ikke ville tale om bruddet offentligt, men nu åbner hun en lille smule op.

I Alt for damernes interview-serie ’Med B.S. ved bålet’ fortæller hun til B.S. Christiansen, at hun stadig er ved at komme ovenpå igen.

»Det tager et stykke tid at finde sig selv igen. Det er noget med at tænke anderledes. Før tænkte jeg altid ’familie’ først, fordi jeg var del af en familie og tog mine beslutninger derefter. Det er anderledes i dag, hvor min søn er voksen, og jeg ikke er gift mere,« lyder det fra 63-årige Lis Sørensen.

»Det giver et helt andet afsæt for at tage beslutninger. Det er helt nyt for mig. Og det er skide spændende. Det er ikke ensomhed eller alenehed, som jeg egentlig troede, det ville være,« tilføjer hun.

Lis Sørensen og hendes eksmand Jan Sivertsen mødte hinanden i 1984, da de begge spillede med i Sebastians band.

De blev gift fire år senere og fik sønnen Sylvester, som i dag også er gået musikvejen.

Parret boede i et 239 kvadratmeter stort bjælkehus i Gentofte, som de hurtigt i forbindelse med skilsmissen satte til salg.

Lis Sørensen og eksmand Jan Sivertsen til fest hos dronning Margrethe i 1998. Foto: Bax Lindhardt

I første omgang kunne de dog ikke komme af med den dyre villa, der i første omgang blev udbudt til næsten ti millioner kroner, men for nylig lykkedes det at finde en køber efter flere nedslag i prisen.

Nu bruger Lis Sørensen sin musik til at komme videre, og hun fortæller til Alt for damerne, at hun ikke har travlt med at finde en ny mand, for hun har allerede prøvet et ægteskab, der var så godt, som hun synes det kunne være.

Lis Sørensen er for tiden på solo-turné og spiller næste gang i Ballerup på næste fredag.