Linse har gennem årene startet mange forretninger, og langt de fleste er blevet en succes, hvilket man også må erkende, at hendes seneste projekt ser ud til at blive.

Lenina Coleman bedre kendt som Linse Kessler fra ‘Familien fra Bryggen’ er efterhånden blevet en sej forretningskvinde, der har vist sig at få de rigtige idéer og være i stand til at føre dem ud i livet. I hvert fald hvis man kigger på hendes seneste projekt, som er en vegansk hudplejeserie, der går under navnet Lenina Coleman.

Linse tog i 2019 sin mors (Moppers) pigenavn og skiftede dermed officielt navn til Lenina Coleman, og hun har nu lanceret et hudplejeprodukt under samme navn.

Til at begynde med har Linse markedsført produktet via Instagram og solgt produkterne på sin egen webshop, men nu udvider hun salgskanalerne, og det bliver stort, afslører Linse i en Instagram-story.

»Jeg har en ganske sej nyhed. Det har noget at gøre med mine Lenina Coleman produkter,« fortæller Linse og fortsætter.

»Hvilke KÆMPE kæde af lækre fysiske butikker ville det være fuldkommen awesome at stå på hylderne hos? Linse holder spændingen for sine følgere og afslører til sidst, at hendes produktserie ‘Lenina Coleman’ meget snart kommer i salg online hos Matas. Og det vil bare være begyndelsen, da Linse lægger op til en forhåbning om, at de også kommer fysisk på hylderne inden alt for længe.«

Matas bekræfter på deres egen hjemmeside, at produkterne fra Linse meget snart kommer på Matas.dk, men hvornår er der ikke sat en præcis dato for.

Så fik mit brand, Lenina Coleman, sit helt rigtige look Hvad brun bodypaint ikke kan hjælpe med Kæmpe tak til utrolig dygtige (og morsomme) Fotograf @fotojanusnielsen og lige så stor tak til @nielslaigaard for awesome make up (Fotoshootet er med i den nye sæson Familien fra bryggen senere på året)

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.