Det er lidt over en uges tid siden, at Linse Kessler førte sin store drøm ud i livet. Nemlig at åbne en bed and breakfast i det solrige Costa del Sol i Spanien. Det har været en stresset periode i månederne op til åbningen.

Og ugen før var katastrofen næsten ved at indtræde for 'Familien fra Bryggen'-stjernen. Det fortæller Linse Kessler, der også er kendt for sin store kærlighed til dyr og et rimeligt stort frontparti.

»Vi troede, at vi havde vores tilladelse til at drive en bed and breakfast. Det var vi overbevist om. Men pludseligt viste det sig, at vi måske ikke havde den,« siger hun til BT.

Linse Kessler og samarbejdspartneren Peter Schjødt også kendt som Fremtids Peter havde selv ansøgt kommunen i byen Mijas om lov til at drive bed and breakfast. Men problemet var, at den britiske husejer, som de havde lejet huset af, ikke havde ansøgt om tilladelse på trods, af at han havde sagt det.

Forståeligt nok fik realitystjernen og Fremtids Peter sved på panden, da de stod en uge før åbningsdagen uden at vide, hvad fremtiden bød på.

»Vi har lagt så meget tid og mange penge i det her, og nu var ikke sikre på, om vi måtte åbne. Min store skræk var, at vi åbnede, og politiet kom og lukkede os ned og sagde til gæsterne, at de måtte gå. Det kunne jeg ikke overskue. Der havde vi lige to døgn, hvor vi ikke vidste, om vi var købt eller solgt,« siger hun og fortsætter:

»Er du gal, vi fik sved på panden. Vi manglede lidt drama, så fik vi det,« siger hun og slår en høj latter op.

Foto: TV3 Foto: TV3

Linse Kessler konstaterer, at hun har brugt meget tid på at sætte huset i stand, så det stod helt skarpt, når der kom gæster. Den til tider iltre realitystjerne har været i Spanien siden 16. januar med et par få afstikkere til Danmark for at besøge familien.

Men hun og samarbejdspartneren har og kæmper stadig med huset, der ikke altid vil, som de vil.

»Forleden røg strømmen 19 gange, mens vi lavede morgenmad til 14 gæster. Det var fandme irriterende, men så er vi bare nødt til at løbe ud og tænde for strømmen igen.«

At der er lidt startvanskeligheder med projektet er noget, som både hun og gæsterne tager i stiv arm. Helt overordnet er hun positivt overrasket over tilværelsen som bed and breakfast-ejer.

I første omgang har hun ingen forventninger om at projektet giver et overskud. Hun regner faktisk med, at det kommer til at give et lille minus på bundlinjen, men det betyder ikke så meget

»Jeg havde aldrig troet, jeg skulle hygge mig så meget med det. Jeg havde tænkt, det bliver da hyggeligt nok, men det var nok mere tanken om at bo i Spanien,« siger hun og tilføjer, at hun har gjort sig mange tanker om fremtiden, og om hun fortsat skal være indehaver af en bed and breakfast, når den etårige lejeperiode er udløbet på huset i Mijas i Costa del Sol.

»Jeg har da tænkt på, at måske føre drømmen videre. Det bliver Ikke i det her hus. Det er det for dyrt til, men det gode er, at jeg og Fremtids Peter er fuldt i sving med at netværke. Vi har lært så mange mennesker at kende. Så hvis vi skulle fortsætte, finder vi et bedre og billigere sted. Men der er ikke nogen beslutninger, der er taget endnu. Det kan være jeg har ændret holdning, hvis vi taler igen 1. december.«

Det koster mellem 8.500 og 18.000 kroner i højsæsonen (2. juni - 25. august) for at leje sig ind i Linse Kesslers bed and breakfast. I lavsæsonen koster værelserne mellem 6.500 og 11.000 kroner.

TV3 har produceret to afsnit af Familien fra Bryggen, hvor man hovedsageligt følger Linse Kessler til Spanien. Det første afsnit bliver sendt torsdag aften klokken 20.00.