Selvom Linse stadigvæk ejer Moppers lejlighed, har hun ikke planer om at flytte derhen.

I november kunne Linse fortælle, at hun havde besluttet sig for at stoppe sit eventyr i Spanien.

Savnet til hendes familien var for stort, så hun havde besluttet sig for at flytte permanent tilbage til Danmark.

Selvom hun stadigvæk ejer Moppers lejlighed, der ligger på Islands Brygge, kunne hun dog ikke flytte ind i den, da den i øjeblikket er lejet ud til Cengiz’ bror.

Derfor er hun flyttet ind i en treværelses lejebolig på 88 kvadratmeter, der ligger 200 meter fra Geggo, Cengiz og Albas lejlighed i det nybyggede Øresund Park nær Amager Strand.

Linse har dog bestemt ikke planer om at flytte ind i Moppers lejlighed, når Cengiz’ brors lejekontrakt udløber:

»Den ligger jo i stuen, og Cengiz’ bror er vidne til, hvor mange der banker på det vindue hver dag. Jeg dør ikke af, at folk banker på vinduet, men mine hunde stresser for sindssygt over det hele dagen lang. Og det går altså bare ikke,« forklarer Linse til Realityportalen.dk og uddyber:

»Derfor vil jeg ikke beholde Moppers lejlighed. Cengiz’ bror lejer den et år mere, og så skal den sælges. For ligegyldig hvad, så kan jeg ikke bo der. Det kommer jeg ikke til, det tror jeg simpelthen ikke på. Plus at man ikke må have hunde i gården, hvilket vil sige, at jeg ikke engang kan gå gennem gården med hundene. Og på sådan en sommerdag på Bryggen, det kommer bare ikke til at fungere.«

Det er ikke kun sin boligsituation, som Linse er nødt til at tænke nøje over, når det kommer til at være et velkendt ansigt.

For nyligt har hun også været nødt til at skifte telefonnummer, fordi hun efter eventyret i Spanien havde fået det delt ud til så mange, at hun blev ringet op i tide og utide.

Derfor har hun nu fået nyt og knap så offentligt nummer.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.