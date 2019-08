»Jeg har aldrig dårlige dage.«

Så bombastisk lyder beskeden fra Linse Colemann, tidligere kendt under navnet Kessler.

Ved spørgsmålet om, hvorvidt dagen, hvor hun mistede sin elskede mor, ikke var en dårlig fra ende til anden, forklarer hun, at midt i sorgen var der lyspunkter.

Hun og broren, Mikkel Kessler, sad ved deres døende mors side, og de grinede og hyggede sig, og på et tidspunkt bad Linse sin mor om at give hendes hånd et klem, og der reagerede moren, som ellers var godt medicineret på morfin. Men senere på aftenen ramte alvoren hende alligevel.

Linse Kessler fortalte åbent om sin mors død ved pressemøde på Sæson-premieren for 16. sæson af 'Familien fra Bryggen.'

Hun fortæller, hvordan moren til sidst gik bort, og at hun og Mikkel kører hjem til 'Moppers' lejlighed for at finde noget tøj, som hun skulle have på.

Og det var her, virkeligheden gik op for reality-kendissen.

»Da jeg kommer ind i lejligheden (Moppers lejlighed, red.), der er jeg ok,« siger Linse og forklarer, at hun i situationen roste sig selv for at klare det så flot. Hun fortæller, hvordan hun finder sin mors guldtøj frem, og – indtil dér – holdt fanen højt.

»Så kommer jeg ud i gangen, hvor hendes guldtasker, grønne jakker og tasker hænger. Så brød jeg helt sammen. Der gik det op for mig, at hun ikke kom hjem igen.«

Stjernen sidder sammen med sin bedsteveninde Didde og fortæller om de triste timer, der fandt sted efter Moppers død.

Didde Skjelmose, som tv-seere vil kende fra 'Familien fra Bryggen', indrømmer, at hun er mere berørt af sørgelige ting end sin gode veninde. Linse har ikke hele dage, der er dårlige.

Hun forklarer også, at tingene lyste en smule op, da hun kom hjem og var ved sine hunde, som vennen Niller havde passet. Hun gik en lang tur med sine firbenede venner, og her fik hun snakket lidt med sin mor, fortæller hun.

Mopper, som havde det civile navn Ann Patricia Christiansen, døde efter kort tids sygdom. Det er cirka tre år siden, at stjernen, som var kendt for mange sjove replikker, sit tætte forhold til Islands Brygge og sine besøg på stamværtshuset Haraldsborg, gik bort. Hun blev 78 år gammel.