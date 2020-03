Efter snart et års uvenskab, lader det til, at stridsøkserne er ved at være begravet mellem Mikkel og Lea og Geggo og Cengiz.

Der er liv og glade dage hos ‘Familien fra Bryggen’, for Geggo og Cengiz venter deres andet barn til sommer, og Linse glæder sig til at blive mormor igen.

»Vi har det dejligt alle sammen, vi er et kæmpe godt sted alle sammen, altså familien. Og den sæson, der kommer af ‘Bryggen’, den bærer virkelig frugt af, at der bare er glæde,« fortæller Linse til Realityportalen.

Men når Linse siger, at det går godt i familien, så plejer det at være Geggo, Cengiz, Alba og hende selv, hun referer til. Men nu lader det til, at hendes bror, boksestjernen Mikkel Kessler, også er ved at komme ind i varmen hos den side af familien igen.

Linse: Der er fred og ro nu

Linse er stadig ikke meget for at kommentere på den længerevarende familiekonflikt mellem Geggo og Cengiz på den ene side samt Mikkel og konen, bloggeren Lea Hvidt Kessler, på den anden side.

Dog vil hun gerne røbe, at det går i den rigtige retning i forhold til en genforening. Stridsøkserne er nemlig pakket sammen, og der er sket en positiv fremgang i familiestriden.

»Det synes jeg,« forklarer Linse til Realityportalen og fortsætter:

»Vi tager den privat, men jeg vil sige, at jeg synes, der er fred og ro nu,«

Linse understreger også, at hun personligt ingen konflikt har med Mikkel.

OVERBLIK: Familiestriden

Det var helt tilbage i april måned 2019, at de første rygter begyndte at svirre om, at der skulle være opstået splid i familien mellem Mikkel Kessler og hans kone, bloggeren Lea Hvidt Kessler, på den ene side, og Geggo og Cengiz på den anden side.

De to ægtepar havde slettet hinanden på de sociale medier, og senere på måneden dukkede hverken Mikkel eller Lea op til Geggo og Cengiz’ bryllup.

»Jeg kan fortælle, at det er dem, der ikke vil tale med os, og at det er sket meget pludseligt. Jeg vil ikke fortælle hvorfor, fordi det vil skabe en masse hate imod dem, fordi grunden er så, ja, faktisk tragikomisk,« fortalte Geggo efterfølgende til Realityportalen.

Linse fortalte, at hendes loyalitet var helt og aldeles på Geggos side, men at hun ikke personligt selv havde noget i klemme overfor sin bror, Mikkel, og i det hele taget var rigtig ked af hele situationen.

Generelt har hele familiekrisen været holdt meget privat, så selvom ingen kender den sande årsag til, at striden gik så vidt, så tyder det altså nu på, at hele familien snart kan samles igen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk