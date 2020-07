Det er en stille og rolig sommer for 'Bryggen'-stjernen.

Når Linse Kessler får nok af byens puls, og batterierne trænger til genopladning, drager hun og hunden Turbo Torben mod grønnere græsgange. Nærmere betegnet veninden Elsebeth Larsens campingplads Vemmetofte Strand Camping ved Faxe i Sydsjælland, hvor Linse har fået stillet en gammel campingvogn til rådighed denne sommer.

»Jeg skulle have købt mig en campingvogn for flere år siden! Det er simpelthen så skønt, og campingferie kan varmt anbefales. Vemmetofte har en legeplads til Alba (Linses barnebarn, red.), en hundeskov til Turbo Torben, og jeg sidder og råhygger i solen. Camping er balsam for sjælen,« siger 54-årige Linse.

Sommeren er fyldt til randen med 'billigt lort', for 'Bryggen'-matriarken Linse Kessler. 'Cheap Shit' er det mundrette navn på hendes nye netbutik med billigt tøj, sko og tilbehør, som udgør seneste kapitel i reality-dronningens efterhånden meget brogede forretningseventyr.

»Det går sindssygt godt,« lyder det fra Linse, der også snart går i gang med optagelserne til en ny sæson i 'Familien fra Bryggen'.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.