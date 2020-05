Der gik lige præcis 100 dage, fra Linse Kessler købte sit drømmehus i Dragør, til hun satte det til salg igen.

Nu fortæller 'Familien fra Bryggen'-stjernen, hvorfor hun droppede sin store gule kasse på det ydre Amager for i stedet at flytte tilbage til Islands Brygge, hvor hendes afdøde mors gamle lejlighed heldigvis stod klar til hende.

»Jeg er sgu røvtræt af at være der. Jeg elsker at gå tur med hundene der, men det er sgu det eneste, jeg elsker,« siger Linse Kessler i torsdagens afsnit af TV3-programmet, hvor hun er ved at flytte hjem til Bryggen - uden at sige noget til nogen.

»Jeg kan ikke beskrive, hvor glad jeg er for at være tilbage på Bryggen. Det er det eneste rigtige. Og der har jeg så bare måttet være væk fra Bryggen for at erkende, hvor jeg hører til.«

Linse Kessler. Foto: TV3 Vis mere Linse Kessler. Foto: TV3

Linse Kessler er vokset op på Islands Brygge i København, hvor hun har boet hele sit liv. Men efter et kuldsejlet hoteleventyr i Spanien havde hun ikke en lejlighed at vende hjem til, da hun havde fremlejet sin afdøde mor gamle lejlighed til sin svigersøns bror.

Derfor flyttede hun ind i en midlertidig lejebolig, inden drømmehuset i Dragør, som hun havde gået og savlet over i en længer eperiode, pludselig blev sat til salg.

Efter at være flyttet ind oplevede Linse Kessler dog en nat, hvor hun skulle køre over Langebro, som forbinder Amager og Sjælland, at bilen nærmest af sig selv drejede af hovedvejen og ned mod Bryggen. Og så vidste hun, at det var dér, hun hørte til, fortæller hun i torsdagens 'Familien fra Bryggen'.

Efter at have været lejet ud i to år stod moderens gamle lejlighed samtidig klar til hende, og så var der ikke langt fra tanke til handling.

Men det skulle jo prøves at bo i Dragør, fortæller hun veninden Lebbe-Lone, som her må være fornuftens stemme:

»Jeg tror, du skal tænke tingene lidt mere igennem, når du foretager dig noget,« siger hun.

»Også med den der veganer-restaurant, og dine hundrede kilo og hvad fa'en du eller finder på - at få rykket ørerne,« fortsætter Lebbe-Lone med henvisning til Linse Kesslers kuldsejlede restaurant-projekt,'Veganski', de mange skønhedsoperationer samt det aktuelle mål, den 54-årige tv-personlighed har sat sig om at få lidt mere sul på sin lange krop.

Hvad angår den nye gamle lejlighed, så er det gennemtænkt, fortalte Linse Kessler til B.T. i januar, da hun netop havde sat sin gule villa til salg.

Vis dette opslag på Instagram Mit dejlige skønne hus er til salg fra i dag 100 vidunderlige dage i fred og ro, skov, strand, sødeste naboer, højt til loftet, og ja bare skide fantastisk... MEN bare slet ikke mig, jeg vil ha’ larm og liv, jeg er lejlighedspige, jeg hører til et andet sted, mit hood, min hjemmebane... Nok ikke svært at gætte hvor jeg og mine hunde hører til For mine hunde er forskellen ikke noget, jeg er jo hende den skøre hundedame, der kører til Amager hundestrand hver dag, og så går vi også maaange ture swipe i story. Hop ind og se nærmere. Militærvej 20, 2791 Dragør. @edcliving nicklas@edc.dk Link i bio Et opslag delt af Linse Kessler (@linsekesslerofficiel) den 21. Jan, 2020 kl. 5.33 PST

'Mobber's gamle stue-lejlighed var nemlig helt perfekt for Linse Kessler og hendes to hunde, som ikke kunne bo hvor som helst.

»Jytte har gigt. Og Taki har kun tre ben, så han kan hverken komme op eller ned,« sagde hun om sine to hunde, som for nylig desværre blev reduceret til to, da Jytte til sidst måtte aflives efter syv år med medfødt gigt.

Den tilbageværende trebenede hund, Taki, forelskede Linse Kessler sig i under en tur til Grækenland sidste år, hvor hun besøgte et hundeshelter, og han kom siden med hjem til Amager.

»Han lever nok, til han er 15 år, og da jeg bliver 54 i år, så kan det jo godt være, at jeg stadig har ham, når jeg bliver 70-agtigt, og så gider jeg ikke gå og slæbe ham op og ned ad trapper, så derfor er det bedre at bo i stuen eller på en lav førstesal.«