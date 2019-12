Da Linse Kessler dukkede op på den røde løber til gallapremiere på Disneyfilmen 'Frost 2', afslørede hun, at hun endnu engang udsætter det projekt, hun har kastet sin kærlighed på.

Linse Kessler har længe været dyrenes fortaler, og er nu også blevet veganer, så ingen dyr lider overlast som følge af hendes madforbrug. Den livsstil ønsker hun nu at udbrede.

Hun har nemlig været i i gang med at åbne en vegansk takeaway på Amager med sin forretningspartner Jeanette. Men ikke alt er gået som planlagt.

Egenlig skulle stedet have åbnet den 1. november, men Linse Kessler måtte nøjes med at uddele smagsprøver på fortovet foran Veganski, der ligger på Amagerbrogade 219.

De skulle nemlig øve sig noget mere på at lave mad. Og nu afslører Linse, at øvelokalet står tomt, for samarbejdet er gået i stå.

»Åbningen bliver først til januar. Der skete det, at hende jeg skulle åbne den med, jeg mødte hende så også på et gadehjørne, du ved, vi fik en god idé,« sagde Linse Kessler i københavnerbiografen Imperial.

»Det viste sig, at hun er virkelig god til at lave mad til syv-otte mennesker. Ikke 200, og det kan det hurtigt blive, så i al fordragelighed fandt jeg ud af, at det går ikke.«

»Så allerede i aften (søndag aften, red.) har jeg en aftale med en kok, så jeg håber på at åbne i midt eller slutjanuar,« siger Linse Kessler.

»Jeg kunne godt have fundet en lynkok, men det var blevet halvhjertet.«

»Jeg tror stadig på den. Det er det fedeste i hele verden. Jeg skal selv spise den. Jeg kan ikke lave mad,« siger hun og griner.

Efter gallapremieren blev grin dog til vrede ord, da hun stødte ind i smykkedesigneren Mai Manniche.

