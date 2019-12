Masser af krudt. Masser af alkohol. Godt og hyggeligt selskab.

Disse elementer indgår i de flestes nytårsaften, men sådan er det ikke for Linse Kessler, der skal fejre nytår alene.

Hun skal nemlig bare være derhjemme på sofaen med en hund under hver arm. Det fortæller hun til Se og Hør.

Den 53-årige tv-personlighed tilføjer, at hun skal se fjernsyn iført pyjamas.

Linse Kessler skal fejre nytår alene i sofaen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Linse Kessler skal fejre nytår alene i sofaen. Foto: Nils Meilvang

Linse Kessler uddyber over for Se & Hør, hvorfor hun vælger at blive hjemme nytårsaften:

»Det bliver mig og hundene og så rockmusik og gardiner for, for Jytte er ikke så glad for fyrværkeri,« siger hun til ugebladet.

53-årige Kessler siger, at hun ikke kunne finde på at forlade sine hunde, uanset om de var bange for fyrværkeri eller ej.

Derudover er hun en 'hjemmefis', fordi hun ikke drikker, som så mange andre gør nytårsaften.

I interviewet med Se og Hør fortæller Linse Kessler, at hun som sådan ikke har et nytårsforsæt.

Hun synes nemlig, at hun bliver et federe og federe menneske helt af sig selv.

53-årige Linse Kessler er blandt andet kendt fra tv-programmet 'Familien fra Bryggen', der i øjeblikket kører på sæson nummer 16 på TV3.

Derudover er tv-personligheden storesøster til 40-årige Mikkel Kessler, der er en af Danmarks bedste boksere gennem tiden.