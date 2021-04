'Familien fra Bryggen'-stjernen har været i gennem et rigtig hårdt sygdomsforløb.

Den normalt altid sprudlende og energiske Linse Kessler har nemlig været ramt af slem stress i løbet af foråret.

Det forklarer hun til Billedbladet.

»Jeg fik stress for nogle måneder siden. Rigtig, rigtig slemt. Jeg vidste slet ikke, det var stress. Jeg har troet, at det var et ord, man brugte, når man havde for meget at se til. Men jeg fandt ud af, det var stress,« fortæller 55-årige Linse Kessler til Billedbladet.

Kids Award - uddelt af Kidvertising og Kids' News. Linse Kessler fra Familien på Bryggen Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Kids Award - uddelt af Kidvertising og Kids' News. Linse Kessler fra Familien på Bryggen Foto: Thomas Lekfeldt

Hun var derfor nødsaget til at trække stikket i en periode, for at komme sig.

Her var hun blandt andet nødt til at søge hjælp fra en læge for at kunne komme ordentlig igennem det ærgerlige sygdomsforløb.

Heldigvis for Linse Kessler forklarer hun, at hun er ovenpå igen efter den slemme omgang stress.

Dog har stressen sat sine spor i tv-personligheden. For nu er hun nødt til at sætte begrænsninger for sig selv, så stressen ikke ender med at vende tilbage og ligge hende ned igen.

Veninderne Linse Kessler og Didde Skjelmose. Foto: TV3 Vis mere Veninderne Linse Kessler og Didde Skjelmose. Foto: TV3

Det er ikke længe siden, at bedsteveninden og 'Familie fra Bryggen'-stjernen Didde Skjeldmose også var ude og sige, at hun har haft stress.

»Jeg har haft stress, i lang tid, som mange af os er blevet ramt af. Og da jeg ikke reagerede på det, før det var for sent, har det også givet en depression,« skrev hun i et opslag på Instagram.

I denne sammenhæng var Linse Kessler også ude og sende en kærlig hilsen til Didde Skjeldmose på hendes egen Instagram-profil.

Det vides ikke om Linses sygdomsforløb har haft kosekvenser for den i gangværende sæson af 'Familie fra Bryggen'.

Det er 19. sæson af 'Familien fra Bryggen', som i år kan fejre et 10 års jubilæum.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Linse Kessler, men hun henviser til Billedbladet-artiklen.