Den franske delikatesse foie gras har flere gange været genstand for kritik fra både den ikke-kødspisende del af samfundet - men også den kødspisende.

Og nu er debatten blusset op igen efter Berlingskes kulturredaktør, Anne Sophia Hermansen, hylder spisen og skyder med skarpt efter dem, som forkaster den.

»Hvis I hellere vil spise bønnepostej smurt ud på en halmballe, så gør det, men lad være med at tyrannisere os andre med jeres dårlige smag.«

Det var blot en af de små verbale patroner, hun sendte afsted i en klumme i Berlingske, efter at Torvehallerne i København havde anbefalet deres forretninger ikke at sælge foie gras. Men Anne Sophia Hermansens kommentar er ikke faldet i god jord hos to kendte ansigter, der kæmper for dyrs velfærd.

»Jeg synes, det er en falliterklæring og sørgeligt, at man i 2019 stadig kan have sådan en mening. De, der stadig spiser foie gras, skulle have et lag tæsk hver morgen med en våd B.T.,« siger den kendte dyreforkæmper, tv-stjernen og forfatteren Linse Kessler.

Hun er en ildsjæl inden for dyrevelfærd og er blevet veganer udelukkende for dyrenes skyld, og derfor rammer det hende også lige der, hvor integriteten brænder stærkest.

Også Kira Eggers har taget Hermansens hårde ord mod foie gras-modstanderne særligt til sig.

Hun valgte at dele klummen på Facebook med påskriften: ‘Dagens mest ignorante indlæg’, og da B.T. snakker med hende, lægger hun heller ikke låg på sig selv.

Linse Kessler er blevet veganer og har droppet smøgerne for dyrenes skyld. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Linse Kessler er blevet veganer og har droppet smøgerne for dyrenes skyld. Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg synes, hun er svær at tage seriøst. Hun er en 'kryster-keyboard-kriger', som skal lade være med at lægge op til debat, hvis ikke hun kan klare modstrømmen,« siger hun og fortsætter:

»Hun vælger at lave nogle meget grimme, provokerende og kontroversielle klummer i Berlingske, og så er det enormt kujonagtigt, når hun efterfølgende ikke vil stå på mål for det, hun skriver.«

Kira Eggers mener ikke, at Hermansen står på mål for sine udtalelser, fordi hun har lukket for kommentarerne på sin Facebook-profil, så man ikke kan skrive til hende.

Nogle af de grunde, som Anne Sophia Hermansen nævner i sit forsvar for foie gras, er, at det er en ‘gammel fransk tradition’ og en ‘ædel spise’. Men det er ikke en undskyldning for at torturere dyr, mener Linse Kessler.

»Det er forkasteligt, og det er sådan en blærerøvsting. At slå sine børn var også tradition engang, men det gør man heller ikke mere,« siger hun.

Hun mener også, at Hermansens angreb mod vegetarer og veganere er skudt ved siden af, og det er Kira Eggers enig i. Hun kan godt følge den vrede, som Hermansen får tilbage:

Kira Eggers er veganer og stor fortaler for dyrs rettigheder. Vis mere Kira Eggers er veganer og stor fortaler for dyrs rettigheder.

»Jeg kan godt forstå, hvordan nogle veganere kan virke aggressive, når hun går til angreb på dem på så grundløs en baggrund. Hun bruger veganere til at retfærdiggøre sin mening.«

Eggers, der ellers har stor respekt for Anne Sophia Hermansen, mener, at hun burde bruge sin energi anderledes i stedet for at forherlige dyremishandling. Og Linse Kessler stemmer i:

»Jeg kan ellers godt lide hende. Hun er en af de klogeste mennesker, vi har i Danmark, men jeg må sige, at jeg er skuffet. Mor er skuffet.«

B.T. har været i kontakt med Anne Sophia Hermansen, men hun har ikke ønsket at kommentere yderligere.