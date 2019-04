Realitystjernen Linse Kessler har måttet sige farvel til sin hund Cino, der torsdag gik bort. Det fremgår af hendes Instagram-profil.

'I dag kl. 11.50 ‘tjekkede’ min Konge ud. Kræften var desværre tilbage med stor alvor. Han var meget svag tilsidst, og ja... Ifht sygdommen virkede han klar,' skriver Linse Kessler til et billede, hvor hun holder Cino.

I opslaget fortæller hun, at hun er ’knust og revet i stykker’ over tabet af hunden, der blev 12 år gammel. Cino døde af kræft.

»Jeg ved, at min seje muskelbøf i sit sind på INGEN måde var klar til at smutte, men kroppen sagde noget andet,' skriver hun på det sociale medie.

Linse Kessler med sin hund Jytte. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Linse Kessler med sin hund Jytte. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Linse Kessler er kendt for at være en ægte hundeven, og hun har foruden hunden Cino også hunden Jytte. Bl.a. har hun fragtet hjemløse hunde fra Grækenland til Danmark, så de kunne få et bedre liv.

Cino er efter sin død blevet kremeret.

'TAK Cino Carlito ‘Drengen ved min side’ for 12 vidunderlige år i dit varme skønne selskab. DU var hunden der lærte mig så meget om hundesprog, signaler og kontakt, noget jeg slet ikke kan være foruden,' skriver Linse Kessler.

'Du vil aldrig blive glemt, og du lever videre i os,' fastslår hun.