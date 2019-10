Det var en drøm, der havde ligget på lur længe. Ligget og ulmet, men ikke realiseret. Hun kunne det simpelthen ikke, så længe hendes mor var i live.

Men da Mopper døde for tre år siden, tog Linse Kessler springet og realiserede drømmen om at åbne en bed & breakfast i Spanien. En drøm, som endte med at koste dyrt.

Det indrømmer realitystjernen i sin nye biografi ‘Linse: Jeg bliver ældre - og det gør ik´noget’.

Mange fulgte på tætteste hold med i Linse Kesslers drøm. For udover at indgå i TV3-serien ‘Familien fra Bryggen’ fik eventyret sin helt egen realityserie. ‘Costa del Linse’.

»Al start er svær, men det er pisse fedt, og livet i Spanien er bare dejligt, så lige meget hvad for nogle ting, der dukker op, så er det bare sådan, at det er jo meget fedt, så lærer man noget nyt,« fortalte hun glædesstrålende dengang.

Hun nød varmen, nød at hygge om gæsterne. Men pludselig meldte realiteterne sig.

For et år siden måtte Linse Kessler kaste håndklædet i ringen og opgive at leve sin drøm fuldt ud. Hun rejste hjem. Til familien. Og Bryggen.

»Jeg synes, Spanien er nogle idioter ved dyr. Jeg har set den grimme side af Spanien,« fortalte hun til B.T. i starten af i år og fortsatte:

Jeg havde ikke regnet med, at det ville blive så stort Linse Kessler om regningen for sit eventyr

»Der er dejligt vejr, og palmerne er smukke, og der er også nogle gode mennesker dernede, men størstedelen har hul i hovedet.«

Men Linse Kessler - eller Lenina Coleman, som hun hedder nu - blev ikke kun den erfaring rigere.

Hun blev også fattigere.

»Jeg endte med at tabe 1,4 mio kroner på mit ophold. Jeg vidste fra starten, at jeg ville få underskud, men jeg havde ikke regnet med, at det ville blive så stort,« fortæller hun i biografien og fortsætter:

Spanienseventyret er slut. Linse Kessler er tilbage hos Familien fra Bryggen. Foto: TV3

»Det var bare op på hesten igen og få tjent nogle nye penge, og det er jeg god til.«

Og det må den 53-årige realitystjerne være. For siden hun kom hjem, er hun også blevet husejer.

Ifølge bogen er Linse Kessler nemlig flyttet fra Bryggen til den idylliske havneby Dragør.

Her har hun for nylig spenderet 3,5 mio. kr. på at købe dét hus, som hun forelskede sig i for syv år siden.

Det kan godt være, at hun er død, men vi følges stadig ad Linse Kessler om at føle, at Mopper er med hende i huset

Da hun første gang så huset sammen med Mopper, kunne hun se det for sig. Se, hvordan de skulle bo der sammen. Se, hvordan Mopper skulle stå og male ude i den fine lille pavillon i haven.

Men handlen lykkedes ikke den gang. Heller ikke, da det igen i 2015 blev sat til salg. Nu har hun huset. Men ingen Mopper. Alligevel er Linse Kessler lykkelig.

»Det varmer mig helt ind i hjertet, at Mopper på en måde velsignede det hus for syv år siden, fordi hun var vild med det og sagde, at jeg skulle købe det.«

»Det er ærgerligt, hun ikke nåede at bo her, men det kommer hun så lidt til alligevel. Det kan godt være, at hun er død, men vi følges stadig ad,« skriver Linse Kessler i bogen.