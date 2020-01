Linse Kesslers voluminøse bryster har været genstand for en del omtale gennem tiden, og det samme gjorde sig gældende, da hun fredag ringede ind og snakkede med Ditte Okman i årets første udgave af 'Det, vi taler om'.

Den 53-åriges bryster har nemlig været skyld i, at hun kom yderst smertefuldt fra start i det nye år.

Nytårsaftensdag begyndte Linse Kessler at få så voldsomme smerter i brysterne, at hun frygtede, at hendes implantater var eksploderet, fortalte hun over telefonen.

»Det gjorde simpelthen så ondt,« sagde hun.

Linse Kessler tog derfor forbi hospitalet, hvor hun dog fik afkræftet sin frygt for, at der var sket noget med implantaterne.

I stedet kunne lægen fortælle, at hun havde pådraget sig flere fibersprængninger i brystet. Fibersprængninger, der angiveligt er kommet, fordi Linse Kessler har hostet for kraftigt under en forkølelse henover julen.

»Jeg tog hjem og spiste nogle panodiler, men så vågnede jeg grædende om natten, fordi det gjorde så ondt,« fortalte Linse Kessler og fortsatte:

»Og jeg er altså normalt ikke sådan en hylemaskine, men det gjorde sgu ondt. Jeg synes ikke, det var en sjov nytårsaften.«

Selvom der nu er gået et par dage, er smerterne stadig voldsomme.

»Man bruger jo sine brystmuskler hele tiden, og hold kæft, det gør bare nas altså,« klagede Linse.

I programmet nåede hun også at fortælle, hvordan hun for en sjælden gangs skyld formåede at blive en smule forlegen, da hun skulle vise sine bryster.

Lægen, der behandlede hende på hospitalet, var nemlig en flot fyr:

»Jeg skulle tage alting af, og det er jeg normalt helt ligeglad med, men der fik jeg det altså helt mærkeligt og stramt. Men også lidt hyggeligt,« grinte Linse Kessler og kaldte lægen for en 'persisk prins'.

Der var dog ikke meget at hente fra den 'persiske lægeprins', da han agerede yderst professionelt, fortalte Linse.

Du kan finde og høre hele ugens program af 'Det, vi taler om' her.

I ugens panel sad teaterredaktør på Berlingske, Jakob Steen Olsen, samt underholdningsjournalist på ugebladet Se&Hør Jacob Heinel Jensen og Anna Thygesen, som er direktør i WeDoCommunication, mens også Søs Marie Serup, politisk kommentator, kom forbi.