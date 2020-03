Linse Kessler sad med en klump i halsen, da hun onsdag så Mette Frederiksen stå på tv og med rolig stemme nærmest lukke Danmark ned.

Og selvom hun ikke kunne undgå at blive en smule nervøs for både sig selv og sin gravide datter midt i den alvorlige corona-situation, så havde hun primært én tanke i hovedet: De dyr, der tages som gidsler.

»Jeg tænker altid dyrene først. Og det kan jo være, nogen sidder i karantæne eller er meget sygdomsforskrækkede, så deres dyr ikke kommer så meget ud – hvis overhovedet,« siger Linse Kessler til B.T. og påpeger:

»Der er mange, der sidder alene med en hund. Mange har jo anskaffet sig en, netop fordi de er alene.«

Linse Kessler. Foto: TV3 Vis mere Linse Kessler. Foto: TV3

Derfor har hun på Instagram opfordret folk til at tilbyde sig selv som hundeluftere, hvis de har det overskud, som andre mangler i denne ekstraordinære situation. Det har den notoriske dyreelsker selv gjort. Og indtil videre har hun fået én henvendelse.

»Det er faktisk en pensionist, som ikke tør gå ud. Hun er så sød. Så hendes hund skal jeg gå med her kl. 17,« siger 'Familien fra Bryggen'-stjernen.

»Hun er gammel og har KOL, så hun er udsat. Og hendes datter bor i Jylland, så hun kan ikke komme og hjælpe hende lige nu.«

Linse Kessler understreger, at hun selvfølgelig tager alle sine forholdsregler og spritter sine hænder af både før og efter, hun har gået med hunden. Og så holder hun sig opdateret på situationen i nyhederne. Derfor er hun også ked af, at hendes opslag på Instagram i disse tider udvikler sig til en diskussion om, hvorvidt hunde og mennesker kan smitte hinanden med corona, og om hun i virkeligheden gør ondt værre med sit tiltag.

»Umiddelbart hvad jeg kan læse mig frem til og har snakket med min dyrlæge om, så er det ikke rigtigt, at hunde kan smitte til mennesker. Og de dyr, der er blevet smittet, har kun haft meget svage symptomer,« siger hun.

Den Danske Dyrlægeforening oplyser på sin hjemmeside, at der ikke er evidens for, at kæledyr kan smittes med den aktuelle coronavirus, men at man foreløbig bør begrænse kontakt til dyr, hvis man er smittet.

'Selvom der ikke er rapporteret om kæledyr eller andre dyr, der bliver syge med covid-19, skal kæledyrsejere undgå kontakt med dyr, de ikke er bekendt med, og altid vaske deres hænder før og efter at have håndteret et dyr,' lyder det desuden i retningslinjerne.

Og dem følger Linse Kessler. Foruden den nye vane med at have håndsprit i lommen har hun måttet lægge en gammel vane fra sig.

Skulle Linse Kessler blive for overbebyrdet, vil hun få venner og familie til at hjælpe med hundeluftningen. Her ses hun med datteren Stephanie, svigersønnen Cengiz og veninden Didde. Foto: TV3 Vis mere Skulle Linse Kessler blive for overbebyrdet, vil hun få venner og familie til at hjælpe med hundeluftningen. Her ses hun med datteren Stephanie, svigersønnen Cengiz og veninden Didde. Foto: TV3

»Jeg tungekysser ikke med hundene eller deler min yoghurt med dem,« understreger hun.

»Men jeg er sund og rask, og jeg er holdt op med at ryge, så jeg har gode lunger. Jeg løber sgu gerne selv den mikroskopiske risiko, der er ved at bevæge sig ud, for at dyrene kan komme ud at gå og ikke skal tisse på gulvet. Det går altså ikke,« siger Linse Kessler.

Foreløbig er hun ikke blevet bestormet af bekymrede hundeejere, der mangler hjælp. Men hvis det sker, er hun forberedt.

»Jeg skal selvfølgelig også kunne gå med mine egne, men ellers har jeg mange gode venner, der gerne vil hjælpe. Og så håber jeg bare, at andre også tilbyder deres hjælp andre steder i landet.«