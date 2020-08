Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det.

Når Linse Kessler dukker frem på tv-skærmen i sit nye program 'Linses Danmark', er det næsten ikke til at se, at hun på sin hals for nogle år siden fik lavet en stor sort tatovering, som hun begyndte at fortryde allerede dagen efter. Og det er der flere årsager til.

Det fortæller hun til B.T. i forbindelse med, at der snart er premiere på det nye program, hvori man kan følge hende og veninden Didde Skjelmose besøge forskellige byer rundtomkring i landet og møde de mennesker, der bor og lever der.

Den første forklaring er enkel:

Veninderne Linse Kessler og Didde Skjelmose er aktuelle i TV3-programmet 'Linses Danmark'. Foto: TV3 Vis mere Veninderne Linse Kessler og Didde Skjelmose er aktuelle i TV3-programmet 'Linses Danmark'. Foto: TV3

»Der er makeup på den. Bare godt med foundation og bronzer udenpå, så går det rigtig fint,« fortæller 54-årige Linse Kessler, der især er kendt fra tv-programmet 'Familien fra Bryggen'.

Den anden forklaring er mere smertefuld.

For Linse Kessler er i gang med at få tatoveringen, som hun fik lavet i begyndelsen af 2018, fjernet med laserbehandling på tredje måned.

»Den er ved at forsvinde, men det tager lang tid. Den var jo spritny og meget mørk. Ham, der udfører behandlingen, siger: 'Jeg kan ikke trylle',« forklarer Linse Kessler og fortæller, at det nok tager et år mere, før den er væk.

Efterhånden som hun får behandlingerne, forsvinder den dog mere og mere, og det gør den nemmere at skjule bag makeup.

»Jeg skjuler den ikke 100 procent, man kan stadig se den lidt. Hvis jeg skulle skjule den helt, så kunne jeg ikke have noget tøj på på grund af den våde foundation, der skal til. Det ville ikke være godt,« griner hun, før hun bliver alvorlig:

»Jeg er så ked af den. Jeg er slet ikke glad for den. Det var en fortryder.«

Tv-programmet 'Linses Danmark' får premiere på TV3 27. august klokken 20. Det kan også ses på Viaplay.