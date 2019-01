Linse Kessler er færdig med Spanien.

Reality-dronningen havde ellers åbnet et bed and breakfast - noget man kan følge i hendes nye web-serie - men nu gider hun ikke Spanien længere.

Da hun fredag aften troppede op på den røde løber til årets Reality Awards, forklarede hun til B.T.:

»Jeg synes, Spanien er nogle idioter ved dyr. Jeg har set den grimme side af Spanien. Der er dejligt vejr, og palmerne er smukke, og der er også nogle gode mennesker dernede, men størstedelen har hul i hovedet,« lyder det fra Linse Kessler, der har dyrevelfærd som sin hjertesag.

Reality Awards 2019. Docken den 11. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Reality Awards 2019. Docken den 11. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det er fedt at være hjemme igen. Det har været et fedt og hårdt år. Jeg nyder det derhjemme og bor fem opgange fra mit barnebarn og min datter. Jeg laver 'Bryggen' og har gang i en masse nye ting, så jeg er ret tæt på lykken,« tilføjer hun.

Med over 400.000 følgere på Facebook, har hun med årene fået opbygget sig en stor fanskare. Hun bruger den blandt andet til at kæmpe for dyrene, men har ikke planer om at gå ind i politik, selvom hun formentlig ville blive stemt ind.

»Jeg er ikke klog nok. Man skal sætte sig ind i så mange ting,« afviser hun.

Se hele interviewet med Linse Kessler i videoen øverst. Her fortæller hun også om sit kommende show med brormand Mikkel Kessler.