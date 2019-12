Der var lagt op til endnu et forretningseventyr for Linse Kessler, da hun i efteråret stolt fortalte, at hun skulle være med til at åbne en takeaway-restaurant med vegansk mad.

Siden fulgte adskillige bump på vejen og udsættelser af projektet. Nu er det så røget i skraldespanden permanent.

Det skriver Linse Kessler på Facebook.

I slutningen af oktober var der ellers glade miner, da Linse Kessler i et interview med Minby.dk stolt fortalte, at hun åbnede en restaurant med navnet Veganski på Amagerbrogade.

Her fortalte hun, at hun skulle starte projektet sammen med Chanette Jensen, som hun bogstavelig talt havde mødt på et gadehjørne og var faldet i snak med, lød det.

På menuen skulle der være retter som vegansk brændende kærlighed og en ret ved navn 'chili con charme'.

Alt var godt. Fremtiden var lys. Men så begyndte projektet stille og roligt at smuldre.

Først blev den oprindelige åbning, som skulle finde sted den 1. november, udskudt.

I den forbindelse lød det fra Linse Kessler, at de lige skulle 'øve sig lidt mere', før de åbnede.

I starten af december kunne Linse Kessler så fortælle, at hun havde brudt samarbejdet med Chanette Jensen, som hun skulle åbne restauranten med – og som også skulle fungere som kok.

»Åbningen bliver først til januar. Der skete det, at hende, jeg skulle åbne den med, jeg mødte hende så også på et gadehjørne, du ved, vi fik en god idé,« sagde Linse Kessler til B.T.:

»Det viste sig, at hun er virkelig god til at lave mad til syv-otte mennesker. Ikke 200, og det kan det hurtigt blive, så i al fordragelighed fandt jeg ud af, at det går ikke.«

I den forbindelse fortalte Linse Kessler dog, at restauranten stadigvæk stod til at åbne, og at hun havde fundet en kok, der kunne erstatte Chanette Jensen.

Men det bliver ikke til noget. Projektet er nu officielt skrottet totalt.

Linse Kessler fortæller, at hun efter solid omtanke over juleperioden, hvor hun har ligget syg derhjemme, helt har valgt at droppe idéen om en vegansk takeaway-biks.

Hun skriver, at åbningen er gået fra at være 'pissefed' til at være en decideret 'hovedpine'.

'Veganski bliver desværre sorteret fra. Det hænger bare slet ikke sammen, og det er ikke hyggeligt,' skriver Linse Kessler til sine 400.000 følgere på Facebook:

'Min første tanke var: 'Aj, hvor er det flovt at springe fra, jeg skuffer alle de søde folk, som har glædet sig, for helvede, Linse.' Ja, men er det egentlig ikke bare skide fornuftigt at sige fra FØR åbning end efter EFTER åbning (og nyt mavesår),' skriver hun.

For alle, der har glædet sig til, at der åbner et madsted i lokalerne på Amagerbrogade 219, er der dog lidt håb endnu.

Linse Kessler skriver nemlig, at hun har haft besøg af en polsk kvinde, som har set på lokalerne med henblik på at overtage dem og starte en vegansk takeaway-restaurant i stedet.