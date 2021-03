Linse kan nogle gange drømme sig tilbage til tiden, hvor hun sad i fængsel.

Selvom Linse er dobbelt op på bedstemor, så er hun stadig ungdommelig af sind. I et nyt opslag på Instagram reflekterer hun over rollen som voksen.

»At være virkelig voksen er fuldstændig vidunderligt, men det kommer også med flere opgaver, ansvar og andre forventer vimmer meget mere af én«, starter Linse, og det får hende til at tænke tilbage til den åbenbart nærmest ubekymrede tid, hvor hun var i fængsel.

»Det lyder nok lidt skørt, men ind imellem drømmer jeg mig forsigtigt tilbage, til da jeg var 18 år, i min isolationscelle på Vestre Fængsel, under grundig institutionalisering, men med den mest totale ro, ingen ansvar, pastaret hver onsdag, cellearbejde (ledningholdere), mega struktur og pyyy-tid«, indrømmer Linse.

Hun foretrækker dog stadig sit liv, som det er nu, selvom det kommer med ansvar og forpligtelser.

»Meeen friheden vil altid være at foretrække, dog kan man tænke tilbage på vigtige minder/tider«, skriver Linse, før hun til slut sender en tak til “alle de fængsler, samt personale”, hun har besøgt gennem årene.

Linses mange fængselsdomme

Linse har sammenlagt brugt 7 år af sit liv på at sidde i fængsel i blandt andet Vestre Fængsel og Horserød Statsfængsel. Hun har modtaget domme for forbrydelser som hashsmugling, ulovlig våbenbesiddelse, vold, trusler mod vidner og ulovlig indtrængen.

Størstedelen af hendes fængselstid har dog været før, hun fik Stephanie. Mens Linse var mor har hun siddet to år i fængsel, fordi hun stak en kvinde ned, netop med det formål at komme i fængsel, så hun kunne slippe for en rocker, der var efter hende.

»Når jeg så kom ud igen, kunne Stephanie og jeg have et dejligt liv for os selv i fred. Planen lykkedes. Jeg smilede faktisk, da jeg gik ind i politibilen med håndjern på. Jeg havde sørget for babysitter og alt«, har Linse tidligere fortalt til Billed-Bladet.

Stephanie har da også for længst tilgivet sin mor, og de to kvinder har et skønt forhold til hinanden i dag.

Herunder kan du se Linses opslag, hvor hun drømmer sig tilbage til fængslet

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk