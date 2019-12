Man skulle måske ikke have troet det, men Linse Kessler er mere end tilfreds med sit valg om at rykke teltpælene op og være flyttet på landet.

Linse Kessler er flyttet til det, hun kalder ‘Amager countryside’ – og det er den tidligere Bryggen-beboer på ingen måde utilfreds med. Sådan fortæller hun i en story på Instagram, hvor hun er ude og lufte sine hunde i sit nuværende nabolag.

»Efter jeg er flyttet til Amager countryside, har jeg fået en helt anden ro,« fortæller Linse og fortsætter:

»Der er bare noget med den skov herude. Her er simpelthen så smukt og dejligt. Og det er så vigtigt for sindet, det her – især hvis man har meget at tænke på, og det har jeg.«

Linse bor med sine elskede hunde, og det er netop på grund af deres daglige gåture, hun er blevet dybere forbundet med naturen:

»Rødderne (hundene, red.) får skidt og pisset, og jeg går og prutter og tænker over livet, griner Linse.«

Find et sted og få fred

På trods af at Linse altid har været indbegrebet af Islands Brygge, er hun altså ikke i tvivl om, at landet er det helt rigtige:

»I skulle allesammen gøre det. Find et eller andet sted, hvor I finder rigtig god ro, så hovedet lige kan få en pause. Det er vigtigt,« siger Linse.

Se billeder af Linses liv på landet nedenfor