Linse Kessler har måtte sige farvel til en af sine højtelskede hunde.

Det skriver realitystjernen selv på Instagram.

Her fortæller Linse, at hendes golden retriever 'Jytte' ikke kunne mere.

Selv om Linse ikke skriver det direkte, fremgår det af opslaget, at hun måtte træffe den svære beslutning at få hunden aflivet.

'I dag kl 15.30 tjekkede Jyttemor ud, hendes krop kunne ikke mere, og Jeg, som Jytte's allerbedste ven, måtte træffe den rigtige beslutning,' 'Turbo Torben og jeg fik sagt fint, på gensyn, herhjemme i vores lejlighed. Sikke en fantastisk ven jeg har mistet i dag. Jeg er så ulykkelig. Over and out...'

'I dag kl 15.30 tjekkede Jyttemor ud, hendes krop kunne ikke mere, og Jeg, som Jytte’s allerbedste ven, måtte træffe den rigtige beslutning,' skriver hun.

Hun tilføjer, at hun og hendes anden hund 'Torben' fik sagt et værdigt farvel.

'Turbo Torben og jeg fik sagt fint, på gensyn, herhjemme i vores lejlighed. Sikke en fantastisk ven jeg har mistet i dag. Jeg er så ulykkelig. Over and out...'

Linses golden retriever er en stor stjerne i ‘Familien fra Bryggen’, hvor den følger sin ejer i tykt og tyndt.

Vis dette opslag på Instagram Dagens JytteHygge

Hunden har dog lidt af gigt, siden den var hvalp, og sygdommen er kun blevet værre med alderen.

Mandag skrev Linse på Instagram, at hun var på vej til dyrlæge med Jytte, og at hun frygtede for fremtiden.

'Tanken om, at Jytte og jeg ikke har hinanden, det kan jeg ikke forestille mig, og det kan jeg ikke tænke på lige nu.«

Linse Kesslers elskede hund blev syv år gammel.