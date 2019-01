»Jeg glæder mig til at se hende. Min elskede Mopper,« siger Linse til sin afdøde mor, der døde i november 2016.

I samarbejde med Viafree giver B.T. dig eksklusiv gratis adgang til at se de fem første afsnit af Linses helt eget tv-program ‘Costa del Linse’ i fuld længde.

I serien udlever Linse sin store udlandsdrøm i sit nyåbnede Bed & Breakfast, som hun driver med vennen Fremtids-Peter i den spanske ferieby Mijas.

Mens Linse holdt pause fra ‘Familien fra Bryggen’, optog hun i stedet for sit eget netbaserede program ‘Costa del Linse’, som hun selv smed omkring en halv million kr. efter.

Det begynder hjemme på Bryggen. Linse kysser Moppers urne på gensyn. Hendes mor skal med til Spanien. Godt pakket ind mellem puder ligger Moppers aske snart i en lastbil.

»Det eneste jeg kan tænke på er, at Mopper er med den lastbil. Jeg skal bare have elskede Mopper i min favn, så jeg kan møsse hende, sætte hende på min hylde og sige godmorgen.«

»Du kan få engelsk morgenmad hver morgen,« siger hun til Moppers aske, da den er kommet sikkert til det spanske land.

I ‘Costa del Linse’ følger vi Linse, Fremtids-Peter aka Peter Schjødt, og vennen Moster Niller. Vi følger deres eskapader, alle de skæbner, de møder 'on the road', og de som indlogerer sig på hotellet.

Med masser af snacks fra privaten. I bedste Linse-stil bliver det som altid tosset, autentisk og absurd. Alt imens Linses Bed and Breakfast bliver klar til åbning.

Episode 1 - Costa del Linse

»Jeg stoppede med at barbere mig forneden, da jeg stoppede med at have sex for tre år siden,« siger Linse.

»Du lyver,« siger massøren, der skal kurrere Linses hovedpine.

»Det er rigtigt. Jeg har kun taget en lille tur,« griner Linse.

Hos sproglæreren skal Linse og Fremtids-Peter lære spansk.

Hvordan lærer man bedst spansk? Spørger Linse.

»På hovedpuden,« svarer læreren.

Er det frækt ment?¨

»Ja.«

Episode 2 - Costa del Linse

Vi får Linse at se på vandscooter.

»Jeg er virkelig dårlig til at stå på vandscooter, for jeg hader at have hovedet under vand og tænk, hvis jeg faldt af dem,« siger hun.

»For helvede,« råber hun ude på vandet.

Senere mudderbader hun og cykler i bjerge.

»Det svier i tissekonen.«

Episode 3 - Costa del Linse

Linse kigger på nyt hus, hvor hun kan bo og på møbler til sit Bed & Breakfast, og de forsøger at finde de rette møbler, der kan holde til lidt af hvert.

»Der kommer børn med chokoladeis, og de må gerne have lov at være her. De må sgu gerne pisse i poolen,« griner hun.

Og så kigger Linses bror Mikkel Kessler, konen Lea og deres børn forbi Linses Bed & Breakfast.

Episode 4 - Costa del Linse

Linse er ude af sig selv, da hun besøger et hundeshelter.

»Nej, en møssehund. Du har en lille smule dårlig ånde, men det har vi andre også, når vi ryger smøger, så det er lige meget,« siger Linse til en hund, hun kæler med.

Og så optræder Linse med en ny sang i en opsigtsvækkende kjole.

Episode 5 - Costa del Linse

Endelig skal Linses Bed & Breakfast åbne.

»Vi holder åbningsfest, og vi har 19 minutter til at blive færdige,« siger Linse.

»Du står stille, Niller. Det duer altså ikke. Niller, Frituren skal tændes. Det her skal gå rigtigt stærkt,« siger Linse, der vil have pomfritterne klar til tiden.

Hvordan det går efter åbningen af Linses Bed & Breakfast? kan du følge i sæson 2, som du kan se på bt.dk fra mandag den 7. januar kl. 19.30.