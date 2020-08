Linse har ændret sin kost og opnået et stort vægttab. Hun var ellers glad for de mange ekstra kilo, der havde sneget sig på hende.

Det var meningen, at træningscoachen Gustav Salinas skulle hjælpe Linse med at smide nogle kilo, men nu har Linse gjort det på egen hånd og endda på ingen tid.

»Jeg ville egentlig bare tabe mig lidt på maven. Men nu arbejdede jeg jo så hårdt med Cheapshit (Linses webshop, red.). Det blev til omkring 12 timer om dagen på lageret med at rydde op og tælle op. Så jeg endte jo med at tabe 19 kilo,« fortæller Linse til Realityportalen.

Det vægttab var alligevel for meget, synes Linse, der har været nervøs for, om hun tabte sig for hurtigt.

Før sommeren var vægten nået op på 92 kilo, hvilket er det højeste nogensinde. Men de store omvæltninger i hendes måde at leve på, medførte altså nogle ekstra kilo på kontoen.

Veganer med hang til friture

For nogenlunde på samme tid, som Linse valgte at blive veganer, stoppede hun med at ryge – og så kom hun i overgangsalderen. Det hele til sammen gav en kæmpe kærlighed til mad, som ‘Familien fra Bryggen’-stjernen aldrig havde mærket før. Men udover at Linse spiste meget mad, så spiste hun også “forkert” mad.

»Folk tænker: “Man taber sig, når man bliver veganer”. Men det gør jeg ikke. For jeg spiser jo ikke af grønsager. Så spiser jeg til gengæld masser af vitaminpiller. Men ellers spiste jeg jo meget sukker og for eksempel stadig friturestege kartofler og majs,« forklarer hun.

Men selvom hun ikke spiser grønsager i deres rå form, så ryger der dog en del grønt ned hos Linse, da hun ofte blender dem og laver suppe, hvor smagen af grønsagerne er bedøvet med karry.

Glad for at være buttet

Selvom Linse ubevidst har gennemgået et stort vægttab, så fik hun tilbage i tiden et skub af Lene Hansson, der er kostvejleder og kendt fra TV 3. Hun advarede Linse mod sukkersyge, som Linse ville være i stor risiko for at få, hvis ikke hun forandrede sin måde at spise på. Ifølge Lene Hansson spiste Linse alt for meget sukker og kunne med fordel stoppe med at putte tre skefulde sukker i de ti kopper kaffe, som hun nåede op på at drikke hver dag.

»Det er jo 30 skefulde sukker hver dag. Det er der jo ingen, der kan holde til. Det er ikke sundt. Og slet ikke i min alder, siger Linse, der i dag har erstattet sukkeret med Sukrin og i øvrigt kun drikker omkring tre til fire kopper kaffe om dagen.«

Udover at sætte sukkerforbruget ned, spiser Linse nu én portion aftensmad i stedet for fire. Det samme gælder frokosten, og til morgenmad spiser hun den plantebaserede yoghurt Alpro.

»På den måde røg der 19 kilo. Så jeg ligner nok bare mig selv igen. Måske har jeg lige taget et par kilo på igen her de sidste par uger, jeg tror, at jeg ligger på omkring 75 kilo nu.«

»Men jeg var nu glad for de kilo, og jeg savner dem. Det var den bedste tid i mit liv: At få lov til at være buttet,« tilføjer ‘Familien fra Bryggen’-stjernen og griner.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.