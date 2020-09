Linses hund Torben skal ikke længere være ene hund i lejligheden på Islands Brygge, for Linse har netop hentet endnu en græsk hund hjem til familien på Amager.

Linse Kessler mistede i april måned sin golden retriever, Jytte mor, og siden har Linses trebenet hund Torben manglet en legekammerat i lejligheden på Bryggen. Linse er derfor taget tilbage til Grækenland – tilbage til samme hjælpeorganisation, som Torben kommer fra, for at adoptere endnu en hund. Og det er ikke bare hvilken som helst hund, det nye familiemedlem er nemlig en trebenet hund ligesom Torben.

»Jeg var her for 1 år og to måneder siden for at hente min smukke dreng, som nu hedder Torben, men er Takis. Og i dag skal ham her med hjem,« fortæller Linse i en video på Facebook, hvor hun og veninden Kristina står med en brun mellemstor hund i armene.

»Min hund derhjemme mangler selskab. Han har en masse venner udenfor hjemmet, men derhjemme savner han en og lege med, og alle hunde med fire ben får lagt ham ned, så at denne har tre ben betyder, at de kan være lige og have en masse gode legetimer,« fortæller Linse fortsat i videoen.

På Facebook-siden ‘Takis Shelter non profit organisation‘, hvor videoen af Linse er lagt op, fremgår det også, at Linse foruden at adoptere endnu en trebenet hund også har givet en donation til organisationen.

Linses nye hund hedder Dyland, men om Linse ændrer navnet, ligesom Takis kom til at hedde Torben, vides endnu ikke.

I nedenstående opslag kan du se Linses hund Torben.

Vis dette opslag på Instagram Rigtig mange spørger, om det er svært for Torben at navigere rundt på 3 ben, og i det hele taget at løbe, lege, og fjolle. Det ville jeg selv være mega nysgerrig på, men jeg er jo så heldig, at jeg deler min tilværelse med ham Turbo Torben Han er selvfølgelig udfordret i balence ind imellem, og når han og de andre legekammerater løber i meget høj fart fx på hundestranden, blæsende side om side direkte mod et hegn, ja så sker det for det meste, at ALLE de andre drejer skarpt af lige før hegnet .... og Torben brager ind i hegnet Han slår sig ikke, og skynder sig at løbe de andre op igen (her af navnet Turbo) Han er noget af det blideste væsen, så venlig og COOL #tripod #mylove Thank you for saving Torben, Mr Takis @takisshelter Et opslag delt af Linse Kessler (@linsekesslerofficiel) den 5. Aug, 2020 kl. 8.57 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.