Linse deler gerne kys og mad med sin hund, Torben, og det har nu konsekvenser for hendes helbred.

I aftenens afsnit af ‘Familien fra Bryggen’ tager Didde og Linse ud til Lene Hansson for at få tjekket deres sundhed. De begge er meget bekymret for besøget, for de ved godt, at de nok vil få alarmerende besked, for selvom Linse er vaganer, så spiser hun ingen grøntsager, og Didde er storforbruger af slik.

»Linse, dit tarmsystem er en smule svagt, og der er antydning af spor af parastitter,« fortæller Lene Hansson i programmet.

Linse synes ikke, det er rart at tænke på, at der er noget levende inde i hende.

»Du har hund, og den slikker dig i ansigtet og på fingrene,« siger Lene Hansson fortsat, hvilket Linse kun kan give hende ret i.

Didde kan næsten ikke stoppe med at grine over den besked, Linse får.

»Jeg håber kun, at der er én, og jeg har på fornemmelsen, at det er en dreng,« siger Linse i programmet, der trods alt gerne vil af med den, og som ikke ønsker at tænke for meget over, hvad der egentlig lever inde i hende.

Didde derimod har trods et storforbrug af marcipanbrød ikke mange udfald på Lene Hanssons skema.

»Det er faktisk ret utroligt. Jeg troede, at din krop var til småt brandbart,« fortæller Lene Hansson og gør Didde glad.

»Hvor er det fedt, jeg var lige ved at blive deprimeret og var lige ved at græde,« siger Didde, der derimod er udsat for stråling i sin by, men som ikke ser det som en mulighed at flytte.

»Men det er ved at ødelægge alt indeni dig. Det er den eneste markering du har,« fortæller Lene Hansson, der fortæller, at det påvirker Diddes hormonsystem og dermed humør, hvilket Didde godt har lagt mærke til, da hun ofte føler sig ked af det og ensom. Linse bakker op i, at Didde må flytte.

