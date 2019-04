'Familien fra Bryggen'-stjernen fortæller nu nærmere om datterens bryllup.

I lørdags blev ‘Familien fra Bryggen’-parret Geggo og Cengiz gift på Kokkedal Slot i Nordsjælland.

Parret havde forsøgt at holde den store dag hemmelig – højst sandsynligt fordi det hele skal gemmes til ‘Familien fra Bryggen’-sæsonafslutningen på torsdag, men Realityportalen.dk fangede alligevel et par smukke billeder af Geggo, da hun ankom i en storslået limousine kort inden vielsen.

Desuden havde en hel del af parrets venner og familie delt billeder og videoer fra dagen på Instagram, og der er ingen tvivl om, at det var en meget storslået og overdådig fest med fyrværkeri-show, ‘X Factor’-optræden og helikopter-ankomst.

I dag, to dage efter brylluppet, har parret stadigvæk hverken delt billeder eller video fra dagen, men til gengæld løfter Linse lidt af sløret for, hvordan dagen forløb:

'Sikke et bryllup. Så mange skønne og oplagte gæster, alt var 100 procent vellykket og gennemført og i Geggo og Cengiz’ ånd, fuldkommen ‘down to earth’, afslappet og mega-hyggeligt. Tre dage i KÆRLIGHEDENS NAVN. Jeg ville så gerne sætte et billede op af det smukke par og Albamusen, der er intet, jeg hellere vil, men det synes jeg så afgjort, at de selv skal ha’ lov til (først). Men hold da op, jeg er en hot mormor hva,' skriver Linse på sin Instagram sammen med et par billeder af, hvor smuk hun selv så ud på dagen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk