Nu løfter Linse sløret for sit nyeste projekt.

Der er ingen tvivl om, at Linse er en travl kvinde, der altid har gang i massevis af projekter udover at lave ‘Familien fra Bryggen’ på TV3.

For halvanden måned siden afslørede hun, at hun nu var gået igang med at få produceret sin egen skønhedslinje med dufte og cremer. Det var blandt andet derfor, hun havde skiftet efternavn til Coleman, da hun synes, Lenina Coleman er et fint navn til skønhedslinjen.

Det viser sig dog nu, at skønhedslinjen ikke er det eneste nye projekt, Linse har travlt med. Efter hun er blevet veganer, har hun nemlig besluttet sig for, at hun vil dyrke sin nye livsstil endnu mere. Derfor har hun fået ideen om at starte et vegansk takeaway på Amager sammen med forretningspartneren Jeanette. Det afslører Linse i aftenens afsnit af ‘Familien fra Bryggen’.

– Jeanettes og mit bekendtskab, det er en typisk Linse. Det er en sød dame, som jeg møder på gaden, da hun kommer over for at hilse på Taki, og så spørger hun, om det er rigtigt, at jeg er blevet veganer, for det er hun også, og hun laver masser af mad og er igang med en kogebog. Og så spørger hun, om hun må lave noget mad til mig, da hun bor lige ved siden af. Hvis man siger nej til det, så er man jo mærkelig, griner Linse i afsnittet, hvor hun skal besøge Jeanette for at smagsteste veganer-retter til menukortet.

– Da jeg ser det her bord, Jeanette har jo lavet alle mulige lækkerier, så får jeg bare lyst til at æde. Egentlig er jeg her jo professionelt og skal finde ud af, hvad vi skal have på menuen, men jeg har bare lyst til at køre det hele ind. Så kan jeg bare slå en bøvs bagefter og sige, at jeg synes, det er alletiders, fortæller Linse.

