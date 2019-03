Linse Kessler får en ganske særlig rolle, når hendes datter Geggo snart siger ja til sin Cengiz.

»Min rolle til brylluppet er hemmelig. Men jeg har fået en stor rolle. Faktisk den største,« sagde Linse til Realityportalen, da en ny sæson af 'Familien på Bryggen' havde premiere sidste måned.

Faktisk ville den storbarmede tv-kendis helst have været præst, men da brylluppet kommer til at stå i Danmark - og ikke i Spanien - er det ikke længere en mulighed.

Nu afslører Linse over for ugebladet Se og Hør, hvilken rolle, hendes datter og svigersøn har tiltænkt hende:

Hun får den fornemme opgave at føre Geggo til alters og give hende væk.

»Det er det vildeste. Jeg er så glad for det. Du skulle have set mig i hovedet. Mig, som overhovedet ikke er romantisk eller noget som helst. Jeg var lige ved at hyle, og jeg sagde: 'Jamen, selvfølgelig vil jeg det',« siger Linse til ugebladet.

Ifølge Linse er det Geggo, der har besluttet, at hendes mor denne dag skal indtage rolle som hendes far.

Af den simple årsag, at hendes mor hele hendes liv har været både hendes mor og far.

Geggo med kæresten Cekic. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

I forrige sæson kunne seerne følge med i, hvordan de kommende ægtefolk planlagde den store dag.

De besøgte blandt andet Næsbyholm Slot, og kameraerne var også med, da Geggo prøvede brudekjoler.

I den nye sæson af det populære TV3-program får seerne også lov til at være på sidelinjen under selve brylluppet.

Det er endnu uvist, hvornår brylluppet skal stå, men Linse har tidligere udtalt, at brylluppet kommer på skærmen.