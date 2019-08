'Familien fra Bryggen'-stjernen har taget en stor beslutning omkring sine badevaner.

I slutningen af juli kunne Realityportalen.dk afsløre, at Linse Kessler har droppet sit borgerlige efternavn.

Realitystjernen, der er døbt Lenina Christiansen, har nemlig skiftet sit danske efternavn ud med det engelske Coleman, der er hendes afdøde mors pigenavn.

Ann Patricia ‘Mopper’ Christiansen fik sit danske efternavn, da hun i 1965 giftede sig med Linses far, typografen Ole Christiansen.

Parret blev senere skilt, men Mopper beholdt efternavnet – også selv om hun senere mødte en ny mand, Ole Kessler, der var medejer af Café Haraldsborg på Islands Brygge. Hans efternavn, som deres søn Mikkel fik, har Linse også brugt i årevis, men aldrig heddet på papiret.

Linse afslørede efterfølgende, at hun havde valgt at tage navnet Coleman af to årsager.

Både fordi hun og Mopper havde talt om at gøre det i årevis uden at få gjort noget ved det, men også fordi hun skulle finde et navn til sin kommende skønhedslinje med dufter og creme, og her mente hun, at Lenina Coleman var bedre end Linse Kessler.

Ifølge ‘Familien fra Bryggen’-stjernen skal der dog gøres lidt for at leve op til navnet Lenina Coleman. Hun er derfor nødt til at ændre lidt på sin livsstil for at gøre sig fortjent til navnet:

»Jeg er jo igang med en form for transformation. Lenina Coleman vil helt sikkert gå meget i bad, men Linse Kessler går aldrig i bad, så jeg er nødt til at lave en middelvej,« forklarer Linse i aftenens afsnit af ‘Familien fra Bryggen’.

I afsnittet er vi med på sidelinjen, når Didde og Linse officielt skal have ændret navnet på Borger.dk, og vi får bestemt en spændt Linse at se:

»Nej gud, hvor er det vildt. Hedder jeg så Coleman om lidt? Jeg har snakket med Mopper hundrede gange om det, men så har vi aldrig fået det gjort, og nu hedder jeg Colemann lige om lidt,« fortæller hun glad.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk