Linse nåede at bo 100 dage i villaen i Dragør. Nu er hun igen på hjemmebanen, hvor hun hører til.

Fra Linse tog beslutningen og ringede til Moster Niller for at få hjælp, gik der ikke mange timer, så var en hel villa pakket ned, tingene flyttet og kort tid efter sat på plads i det nye hjem på hjemmebanen Bryggen.

Villaen, der i dag er sat til salg, ligger i Dragør, og Lise købte det til den pris, det var sat til salg til, efter det havde været til salg omkring 200 dage. Det er med blandede følelser, at Linse afslutter sit kapitel der.

»Det er jo et konge hus. Jeg mistede to dyre ringe derude, og lige pludselig lå de bare foran mig en morgen. Der er noget specielt ved det hus. Jeg vil vove at påstå, at huset fandt mine ringe til mig,« siger Linse til Realityportalen.

Savnede bylivet

Dengang ville hun ikke engang begynde at forhandle prisen ned, for hun var helt overbevist om, at det var det eneste rigtige for hende at flytte til Dragør.

»Det har været så dejligt, men når det så er sagt, så savner jeg mit liv i byen. Men nu har jeg da prøvet det, og jeg går da ikke nysgerrig i graven,« fortsætter Reality-baben.

Linse valgte at købe huset, da hun troede, at hun havde nået en alder, hvor man gør sådan noget. Hun troede også, at det var den bedste beslutning for hende selv, hendes hunde og for børnebørnene, og at det ville blive et hus fyldt med gode minder og grillaftener.

»Men den slags kan man jo også gøre alle mulige andre steder, og mine hunde kommer jo ud og får så meget luft, om der er en have eller ej. For selv om jeg havde fået en have, så gik jeg jo fem ture med dem alligevel. Jeg hører bare ikke til der. Der er intet galt med naboerne eller omgivelserne, som jo er så lækre,« siger Linse.

Kedeligt at bo i Dragør

Det var i juledagene, at det gik op for hende, at det at flytte tilbage til Bryggen var det eneste rigtige, fordi hun havde fri og en masse tid, hvor hun for alvor kunne mærke kedsomheden og ensomheden.

Linse har flyttet omkring 10 gange i sit liv. Hun har kun for en kort periode på nogle måneder boet i hus i Spanien, hvilket hun heller ikke var glad for. D

en seneste lejlighed hun har boet i på Bryggen, har hun boet i i omkring 18 år. Og netop derfor har Linse så mange varme minder knyttet til det sted.

»I starten var jeg høj på tanken om, at nu bor jeg i hus. Jeg havde arbejdet og knoklet i mange år. Så jeg forventede det af mig selv. At nu var det på tide, og nu skulle jeg vise, at det går godt. Men det er jo skide lige meget at vise, om det går godt, hvis man ikke selv er glad. Så er det jo ligegyldigt,« slår Linse fast.

Linse tror, at hun kommer til at tabe penge på huset, fordi hun vælger at sælge det så hurtigt.

Dog er der allerede i dag, hvor huset kun lige er blevet sat til salg, et bud klar.

Se Linses hus her, men skynd jer, hvis I vil have fingrene i det.

Mit dejlige skønne hus er til salg fra i dag 100 vidunderlige dage i fred og ro, skov, strand, sødeste naboer, højt til loftet, og ja bare skide fantastisk... MEN bare slet ikke mig, jeg vil ha' larm og liv, jeg er lejlighedspige, jeg hører til et andet sted, mit hood, min hjemmebane... Nok ikke svært at gætte hvor jeg og mine hunde hører til For mine hunde er forskellen ikke noget, jeg er jo hende den skøre hundedame, der kører til Amager hundestrand hver dag, og så går vi også maaange ture swipe i story. Hop ind og se nærmere. Militærvej 20, 2791 Dragør.

